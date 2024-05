Summit County añade $ 130 mil al fondo de becas por cuidado infantil de Park City

El Park City Council reservó 1 millón de dólares para subvencionar el cuidado de niños el año pasado, y el Summit County Council asignó por separado 130.000 dólares de financiación recurrente.

Park City decidió utilizar su asignación única para crear un fondo de becas.

En lugar de iniciar su propio programa, el condado está agregando su dinero al de Park City, que pondrá becas similares a disposición de los residentes de Summit County.

«El objetivo de unirnos al programa de la ciudad era tratar de captar a aquellas personas que no son elegibles», dijo la subdirectora del condado Janna Young al consejo del condado el 15 de mayo, «porque no viven en la ciudad o no trabajan en la ciudad. Siguen siendo residentes del condado, y lo solicitan, pero básicamente se les rechaza».

Hasta el 16 de mayo, Park City había distribuido menos del 10% de sus fondos, según un informe del personal municipal. De las 165 solicitudes recibidas, 23 hogares fueron aprobados.

Entre ellas había dos empleados municipales, 12 residentes de Park City, 10 trabajadores de Park City y una familia que vivía y trabajaba dentro de los límites de la ciudad.

La mayoría de las demás solicitudes se consideraron «incompletas». Pero 59 fueron denegadas, bien porque el hogar ganaba demasiado dinero, los niños eran demasiado mayores o las familias vivían y trabajaban fuera de los límites de Park City.

Para asignar sus 130.000 dólares, Summit County está utilizando criterios similares a los de la ciudad y recurriendo al administrador de becas de la ciudad, Upwards.

El personal del condado espera poner en marcha el programa este verano. No está claro si los hogares tienen que volver a aplicar, pero un informe del personal de Park City indica que las solicitudes se conservan en caso de que las restricciones de ingresos o el estado del hogar cambien.

Los hogares elegibles no pueden hacer más que la renta media del condado, que fue de casi 150.000 dólares para una familia de cuatro el año pasado.

Una vez puesto en marcha el programa, la ciudad y el condado tienen previsto anunciar conjuntamente quién puede solicitarlo y cómo.

Hay varias becas disponibles, que oscilan entre 200 y 1.700 dólares al mes.