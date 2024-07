Fuegos artificiales y explosivos prohibidos en el condado de Summit

A partir del viernes 19 de julio, no se permitirán fuegos artificiales en el condado de Summit no incorporado.

También están prohibidas las municiones trazadoras y los objetivos explosivos. Romper las nuevas reglas es un delito menor de clase B, castigable con seis meses de cárcel y una multa de hasta $1,000.

El Guardabosques de Incendios del Condado de Summit, Bryce Boyer, dijo que la vegetación más seca es la principal razón para las restricciones más estrictas.

“No teníamos las restricciones vigentes durante el 4th of July y no vimos ningún incendio en ese momento. Pero no habíamos tenido las temperaturas secas y calientes antes de eso, muchas de las hierbas y cosas todavía estaban verdes,” dijo. “Ahora muchas de las hierbas son más de un verde claro, amarillo o totalmente secas y marrones.”

Los fuegos artificiales están a la venta en Utah hasta el 25 de julio.

Según la ley estatal, para el Pioneer Day, los fuegos artificiales solo están permitidos dos días antes, el día de y un día después del 24 de julio.

Aunque el condado no vio ningún incendio relacionado con fuegos artificiales durante el 4 de julio, el Distrito de Bomberos del Norte de Summit informó uno el 12 de julio.

El distrito dijo que supuestamente unos niños iniciaron un incendio forestal con fuegos artificiales en Lewis Canyon al oeste de Hoytsville. Un vecino que escuchó los fuegos artificiales vio el incendio y llamó al 911.

North Summit Fire District / Facebook El fuego artificial inició el incendio en Lewis Canyon el 12 de julio, según los bomberos de North Summit.

El Jefe de Batallón Tyler Rowser dijo a KPCW que el incendio se apagó rápidamente, y la Patrulla de Carreteras de Utah habló con los menores involucrados.

El Condado de Summit elevó su riesgo de incendio a "extremo" el 16 de julio.

Y el mismo día que la Guardabosques Estatal de Utah, Jamie Barnes, instituyó restricciones sobre explosivos, también ordenó restricciones de incendio de etapa 1 en los condados de Uintah y Duchesne.

Restricciones de incendio de etapa 1:



No se permiten fuegos abiertos de ningún tipo, excepto dentro de instalaciones públicas establecidas en campamentos mejorados o áreas de picnic. -O- En fosas de fuego construidas permanentemente en casas privadas donde hay agua corriente presente. Fumar, excepto dentro de un vehículo, remolque o edificio cerrado, en un sitio de recreación desarrollado o mientras se detiene en un área pavimentada o libre de vegetación seca. Descargar o usar cualquier tipo de fuegos artificiales, municiones trazadoras u otros dispositivos pirotécnicos, incluidos los objetivos explosivos. Cortar, soldar o esmerilar metal en áreas de vegetación seca. Operar una motocicleta, motosierra, ATV u otro pequeño motor de combustión interna sin un supresor de chispas aprobado y funcionando. Rowser dijo que las restricciones de etapa 1 aún no son necesarias en el Condado de Summit.

“Continuaremos monitoreando y basando nuestras decisiones en la ciencia y los criterios que se han establecido, no solo en el factor miedo de que algo pueda suceder,” dijo el guardabosques de incendios. “Porque entonces la gente no presta atención cuando realmente lo hacemos.”

Las nuevas restricciones del condado no se aplican a los municipios. Pero, Park City recientemente prohibió las llamas abiertas y los fuegos artificiales, exigiendo a los residentes obtener un permiso para esas actividades.

Artículo traducido por Caterina Erlinger.