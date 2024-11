El Ski Swap Anual comienza el viernes

Para quienes se perdieron la entrega anticipada, aún no es tarde para vender su equipo. Esquís y snowboards usados y ropa de exterior en buen estado pueden llevarse al Basin Recreation Fieldhouse el viernes a las 3:30 p.m. No se aceptan artículos después de las 5 p.m.

El intercambio abre el viernes por la noche, y todavía quedan boletos para el primer grupo que entra entre las 7 y las 9 p.m. Un segundo grupo ingresará a las 9 p.m. hasta el cierre del evento a las 11 p.m.

Los boletos cuestan $15 más una tarifa de servicio el viernes. El intercambio reabre el sábado 2 de noviembre a las 10 a.m. Los boletos cuestan $12 más una tarifa de servicio.

El intercambio finaliza el domingo 3 de noviembre. El horario es de 10 a.m. a 2 p.m. Los boletos cuestan $5, o puedes llevar alimentos enlatados para beneficiar al Christian Center de Park City para entrar gratis.

El director de esquí alpino del Park City Ski Team, Tommy Eckfeldt, dijo que si quieres vender tus cosas, debes ponerles un precio adecuado.

“No puedes entrar ahí con un par de botas o esquís de un año y pensar que vas a obtener un precio minorista o cercano al minorista”, dijo Eckfeldt. “Si quieres que las cosas salgan de tu garaje, ponles un precio bajo para que se vendan rápido”.

No se acepta equipo con más de cinco años de antigüedad. Las fijaciones que se sabe están dañadas deben quitarse de los esquís o la snowboard antes de la venta.

“Entonces, realmente tratamos de consolidar el equipo para asegurarnos de que, A, sea seguro y B, pase la inspección si va a una tienda de esquí para verificaciones de seguridad DIN o lo que sea”, dijo.

Para quienes no han asistido al intercambio, planifica con anticipación y deja tu chaqueta y bolsas en el auto. No se permiten chaquetas ni bolsas dentro del intercambio. Lleva un par de calcetines si planeas probar botas. El pago preferido es con tarjeta de crédito. No se aceptarán cheques ni pagos por Venmo.

Dado que es una recaudación de fondos, Park City Ski and Snowboard recauda el 30% de las ventas para cubrir los costos. El equipo no vendido debe recogerse en el fieldhouse el domingo 3 de noviembre entre las 3 y las 5 p.m. Después del plazo, el equipo no vendido ni reclamado será donado.

Artículo traducido por Connor Hollison