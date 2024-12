Preocupaciones sobre el entrenador de fútbol americano documentadas años antes de la investigación en Wasatch High.

Varios padres de familia en el Distrito Escolar del Condado de Wasatch alegan que el entrenador principal de fútbol americano, Jody Morgan, abusó verbal y emocionalmente de sus hijos. Afirman que Morgan creó una cultura de miedo e intimidación que afectó gravemente la salud mental de sus hijos, dejando a algunos estudiantes luchando con pensamientos suicidas y autolesiones.

KPCW confirmó que una tercera parte está investigando la conducta de Morgan como entrenador en Wasatch, y Morgan le dijo a KPCW el 21 de noviembre que había sido puesto en licencia administrativa.

El 2 de diciembre, la portavoz del Distrito Escolar del Condado de Wasatch, Kirsta Albert, nuevamente declinó comentar sobre el estado de la investigación de la tercera parte. También se negó a comentar sobre el estado de empleo de Morgan con el distrito.

El reporte de KPCW del 22 de noviembre documentando el abuso alegado provocó una avalancha de respuestas de atletas actuales y anteriores y padres de Wasatch High School.

Dos personas asociadas al programa de fútbol de Wasatch, un padre y un jugador actual, escribieron a KPCW elogiando el entrenamiento de Morgan. El padre dijo que su hijo encontró al entrenador "motivador y estimulante."

Sin embargo, muchos más se acercaron para compartir sus propias acusaciones de abuso, incluidos casi una docena de familias de las escuelas secundarias Riverton y Herriman. Morgan fue entrenador en el Distrito Escolar de Jordan desde finales de 2018 hasta principios de 2024 antes de llegar al Condado de Wasatch.

Un ex jugador de Riverton, que pidió ser identificado sólo por su inicial del segundo nombre, J., por razones de privacidad y seguridad, dijo que al leer sobre las acusaciones de las familias de Wasatch High School, reconoció su propia experiencia. Comentó que habló con los administradores de la escuela secundaria sobre sus preocupaciones, pero nada cambió.



Preocupaciones documentadas en el Distrito Escolar de Jordan

Los registros del Distrito Escolar de Jordan corroboran las acusaciones de las familias de Riverton de que el comportamiento de Morgan ya era motivo de preocupación antes de que fuera entrenador en Wasatch.

En respuesta a las solicitudes de KPCW, el distrito compartió una "carta de preocupación" de noviembre de 2021 del director de Riverton a Morgan.

En esa carta, la entonces directora Carolyn Gough mencionó que una investigación administrativa sobre las acciones de Morgan como entrenador principal de fútbol descubrió "patrones de comportamiento y prácticas que no coincidían con la política del distrito", incluyendo alegaciones de comentarios discriminatorios, acoso y "dificultades que algunos han enfrentado con la cultura del programa en general". Señaló que las acusaciones contra Morgan databan al menos de septiembre de 2021.

Gough instruyó a Morgan para que creara un ambiente “más equitativo y positivo” en el equipo y que se consulta con otros entrenadores principales sobre liderazgo y cómo construir comunidad. Le dijo que aprendiera los nombres de todos los entrenadores y jugadores y que "considerara el equilibrio entre comentarios positivos y negativos".

"Por favor, haga un plan para aumentar su preocupación e interés por el bienestar mental de los jugadores y entrenadores", escribió.

Le indicó que si no lograba cumplir con las normativas del programa de fútbol, podría ser despedido.

Los registros de empleo muestran que Morgan dejó Riverton al final del año escolar 2022-2023. El distrito no proporcionó más detalles sobre su partida.

A partir de ahí, Morgan se trasladó a Herriman High School, también en el Distrito Escolar de Jordan, como maestro de educación física a tiempo completo y entrenador asistente de fútbol. Los administradores nuevamente documentaron preocupaciones sobre su desempeño.

En octubre de 2023, el director de Herriman, Todd Quarnberg, envió a Morgan un aviso oficial por “comportamiento inapropiado e inaceptable”, incluyendo un incidente en el que no supervisó ni enseñó adecuadamente a sus estudiantes. También le advirtió que podría enfrentarse a un despido si no mejoraba.

Wasatch High School anunció su contratación dos meses después, en diciembre de 2023, y comenzó a trabajar en enero de 2024 cuando dejó Herriman. No está claro si el Distrito Escolar de Wasatch estaba al tanto de las infracciones documentadas de Morgan en Riverton y Herriman al contratarlo.

Albert, la portavoz del distrito, le dijo a KPCW el 2 de diciembre que el distrito siempre revisa las referencias y realiza verificaciones de antecedentes al contratar a maestros y entrenadores. No se refirió al proceso específico de contratación de Morgan.



“No entiendo cómo nadie hizo nada al respeto”

Los correos electrónicos y llamadas telefónicas de ex miembros del programa de fútbol de Riverton y sus padres revelan más sobre las preocupaciones mencionadas en las cartas de los administradores que detallan las presuntas infracciones de Morgan.

J., el ex atleta de Riverton, le dijo a KPCW que jugar para Morgan le quitó el amor por el fútbol. Algunos colegios lo reclutaron, pero al final de la preparatoria, dijo que ya no quería jugar.

J. dijo que el presunto abuso de Morgan lo persiguió después de graduarse, como en una ocasión en la que trató de ver el juego de su hermano menor.

“Fue lo más raro que he experimentado, pero no pude salir del auto”, dijo J. “Comencé a llorar porque me trajo todos estos recuerdos de cómo me trataron. Durante una hora y media, me quedé en el coche llorando”.

Y dijo que los efectos emocionales continúan años después.

“Literalmente, la semana pasada, tuve otra pesadilla de que estaba en práctica con el entrenador Morgan y que él me estaba destrozando por no hacer algo bien”, dijo J. “La gente puede decir que eres débil, pero no siento que un chico de 21 años que ahora está en la universidad todavía deba tener pesadillas sobre un entrenador de fútbol de la preparatoria”.

Un compañero graduado de Riverton, Cooper Woolley, sí siguió jugando en la universidad. Dijo que también se desencantó con el fútbol debido a Morgan. Recordó un incidente de su último año durante un juego de pretemporada de baja importancia.

“Cometí un error en ese juego y él se descontroló completamente”, dijo Woolley. “Me paró en el medio del campo y me reprendió frente a cientos de personas y padres”.

Dijo que Morgan también perdía la paciencia en el vestuario después de los partidos.

“Él tiraba sillas regularmente. Tiraba botes de basura y todo lo que encontraba, lo tiraba con frecuencia”, dijo. “No era nada raro verlo tirar algo en momentos de rabia”.

El hermano menor de Cooper, Sam Woolley, dijo que recordaba a la hija pequeña de Morgan llorando mientras él le gritaba al equipo.

El padre de los hermanos, Matt Woolley, dijo que ellos y muchas otras familias de Riverton pidieron a los administradores de la escuela secundaria, al director atlético y a los líderes del distrito que intervinieran. Pero los Woolley dijeron que nunca recibieron respuesta.

J. dijo que también se reunió con los administradores de la preparatoria Riverton sobre sus preocupaciones mientras formaba parte del equipo, sin ningún resultado. Estimó que habló con los líderes escolares tres o cuatro veces.

“No entiendo cómo nadie hizo nada al respecto”, dijo J. “¿Cómo eso se puede pasar por alto? Y luego que lo contraten en Herriman [High School], y luego lo contraten como entrenador principal nuevamente en Wasatch, y que pase lo mismo. Simplemente me pone muy triste”.

Matt Woolley, el padre de los hermanos Riverton que fue entrenador voluntario bajo Morgan, dijo que ahora está hablando para apoyar a las familias de Wasatch High School que tienen miedo de hablar.

"Me gustaría que [el Distrito Escolar del Condado de Wasatch] use todo su poder para remover permanentemente a Jody Morgan de cualquier puesto donde pueda entrenar, enseñar o ser parte de cualquier liderazgo que involucra a niños; no tiene lugar en ello", dijo.

J. dijo que está de acuerdo en que una supuesta cultura del miedo ha impedido que otros intervengan.

"Estoy seguro de que cuando lea este artículo, dirá, '¿Por qué nadie me dijo nada?'" dijo J. "Bueno, porque si te decían algo, probablemente los ibas a golpear en la cara. O ibas a retorcer sus palabras y hacer que se vean como los malos."

J. dijo que él y sus compañeros estaban bien con un entrenamiento duro de personas que se preocupaban por ellos, pero el enfoque de Morgan fue más allá de eso.

"El problema no es que te griten," dijo J. "El problema es que te hagan sentir inferior, que te digan que eres patético, que eres un perdedor, que no eres tan bueno como otras personas."

Cooper Woolley dijo que jugar al fútbol universitario lo ayudó a entender que el estilo de entrenamiento de Morgan no era lo normal.

"Jugué para hombres muy, muy amables, y grandes entrenadores, hombres que realmente cambiaron mi vida cuando llegué a la universidad," dijo. "Y me abrió los ojos a lo sin precedentes que era actuar como lo hizo, porque hay muchas mejores maneras de hacer y decir lo que quieres sin ser verbalmente abusivo."

J. dijo que siente empatía por los involucrados en el programa de fútbol de Wasatch.

"Sé exactamente cómo se sienten esos chicos," dijo J. "Quiero poder hablar con ellos y ayudarlos a superarlo. Pero también quiero decirles que lo siento, porque no pasó nada. Esos chicos no tenían que pasar por eso."

Artículo traducido por Connor Hollison