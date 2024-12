El programa del Festival de Cine de Sundance 2025 incluye un drama ambientado en Utah y una retorcida reinterpretación de 'Cinderella' (Cenicienta)

El Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro, ha anunciado la programación del festival 2025 que se llevará a cabo en Park City y Salt Lake City a finales de enero.

Junto con los directores emergentes, el programador senior de Sundance, John Nein, señaló que la selección también incluye a cineastas establecidos.

“Pienso en personas como Justin Lin, quien dirigió Better Luck Tomorrow hace casi 25 años, luego pasó a hacer películas como Fast and Furious y Star Trek – mucho trabajo en estudios – y ahora ha realizado nuevamente una película independiente sobre un tema que realmente le interesa, sobre John Cho”, dijo Nein. “Bill Condon, quien hizo Gods and Monsters y luego pasó a dirigir Chicago y Dreamgirls y grandes musicales, ahora financió independientemente Kiss of the Spider Woman, una adaptación del musical”.

El director y guionista Ira Sachs regresa a Sundance con Peter Hujar’s Day, sobre el fotógrafo estadounidense conocido por sus retratos en blanco y negro.

La película Omaha, que compite en la sección de Drama de EE.UU ., tiene fuertes raíces en Utah. Gran parte de la película se filmó en Salt Lake City y sus alrededores. El director Cole Webley ha vivido en el estado durante dos décadas y se graduó de la escuela de cine de BYU.

Nein mencionó que Omaha refleja un tema que conecta muchas películas del programa 2025.

“Este año hay historias realmente interesantes sobre personas comunes y la noción de retratar a personas auténticas”, dijo. “Omaha es una película sobre la vida cotidiana de un padre que cruza el país con sus hijos pequeños después de perder su hogar debido a una ejecución hipotecaria”.

Nein también destacó la película Rebuilding, protagonizada por Josh O’Conner como un ranchero de Colorado que pierde su hogar y familia en un incendio forestal.

All That’s Left of You, que forma parte de la sección Estrenos , se centra en el conflicto israelí-palestino. Nein dijo que la directora, guionista y productora Cherien Dabis se inspira en sus raíces palestinas para contar una historia que explora la historia del país y el duelo colectivo.

“Es una historia que narra la vida de tres generaciones de una familia palestina y casi 75 años de historia”, dijo Nein. “Es realmente épica, pero también muy íntima, profundamente personal”.

La categoría Midnight de Sundance incluye una amplia variedad de películas de terror, thrillers y comedias diseñadas para mantener al público al borde de sus asientos. Nein mencionó que una de sus favoritas es The Ugly Stepsister, una reinterpretación del cuento de hadas Cenicienta.

“Todo desde el punto de vista de una de las hermanastras, que hace todo lo posible por ser hermosa a cualquier costo”, dijo. “Es una sátira sobre la belleza fabricada, ambientada básicamente en el equivalente del siglo XIX a una transformación quirúrgica. Es retorcida, macabra y llena de humor negro sobre el cuerpo. Realmente divertida e ingeniosa, de una cineasta noruega debutante”.

También habrá una proyección especial de The Six Billion Dollar Man, un documental que explora la figura del fundador de Wikileaks, Julian Assange.

“Es, sin duda, una investigación muy sólida que plantea muchas preguntas sobre el gobierno y el periodismo”, dijo Nein.

El Festival de Cine de Sundance 2025 en Park City y Salt Lake City se llevará a cabo del 23 de enero al 2 de febrero. Todavía hay paquetes de boletos limitados disponibles. La venta de boletos individuales comenzará el 16 de enero a las 10 a.m. hora de la montaña.

Sundance también ofrecerá opciones de visualización en línea durante cuatro días a partir del 30 de enero.

El Programa de Cortometrajes y el calendario del Festival de Cine de Sundance 2025 se publicarán el 16 de diciembre y a lo largo de enero.

