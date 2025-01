Huelga de una semana del equipo de patrulla de esquí tensiona al personal y a los huéspedes de Park City Mountain

Las explosiones de mitigación de avalanchas resonaron en toda la ciudad el jueves 2 de enero, mientras Park City Mountain entraba en el séptimo día de huelga del sindicato de la patrulla de esquí.

Tras una nevada de 4 pulgadas, los negociadores de la Asociación Profesional de Patrulla de Esquí de Park City y Vail Resorts se reunieron nuevamente el jueves por la tarde con un mediador federal. Todavía no hay señales de cuándo terminará la huelga .

Funcionarios del resort dijeron que han podido abrir menos terreno del planeado en parte debido a la huelga. Los huéspedes han reportado largas filas y preocupaciones de seguridad.

KPCW habló con Nathan Gillman, un esquiador de Nueva Jersey, mientras hacía fila en Bonanza Express. Dijo que la gente ha estado aventurándose en terrenos cerrados.

“La montaña, en respuesta, cerró una pista a otra pista, por lo que tenías que cruzar dos cuerdas de seguridad para llegar a esta pista cerrada por donde pasaban cientos de personas”, dijo. “Y realmente no detuvo a nadie. Habían perdido el control de la montaña a principios de esta semana”.

Bill Rock, presidente de la división de montañas de Vail y ex director de operaciones de Park City Mountain, está de regreso en Utah tras la salida de los patrulleros hace aproximadamente una semana.

El sindicato y la empresa tienen un acuerdo preliminar sobre paquetes de educación y capacitación, pero no sobre salarios o beneficios. Los patrulleros piden $2 adicionales en el salario base en todos los resorts de Estados Unidos.

KPCW Esquiadores esperan en fila en Park City Mountain el 2 de enero de 2025.

KPCW le preguntó a Rock si la huelga ha afectado la marca de Vail Resorts.

“Nuestro enfoque en este momento es operar de la manera más efectiva posible y ofrecer la experiencia para nuestros huéspedes que están en la ciudad”, dijo Rock. “Después de que termine la huelga, habrá mucha evaluación de lo que sucedió y cómo llegamos aquí. Estoy increíblemente orgulloso del equipo que se presenta todos los días para brindar la experiencia que podemos ofrecer de manera segura con el equipo que tenemos”.

Park City Mountain ha desactivado los comentarios en publicaciones recientes de redes sociales mientras los usuarios acumulan quejas.

Las acciones de Vail Resorts cayeron más del 6% el 2 de enero, el mismo día que MarketBeat informó que JPMorgan Chase & Co. redujo dos tercios de sus acciones de Vail este trimestre . Ahora posee menos del 2% de la compañía.

En el programa Fast Money Halftime Report de CNBC del 2 de enero , el comentarista Jim Lebenthal expresó sus propias frustraciones después de esquiar en Park City unos días antes.

“Si quieres estar en una acción de viajes, si quieres dirigir una empresa de viajes y ocio, más te vale ofrecer la experiencia que estás publicitando. Porque si no lo haces, recibirás mala publicidad y no tendrás clientes que regresen”, dijo Lebenthal.

Con respecto a la patrulla de esquí, Gillman, quien ha esquiado durante más de 30 años, dijo que su opinión ha mejorado.

“En un día normal, no me gusta la patrulla. Ya sabes, están ahí para quitarte el pase, si te saltas una fila, rompes una regla o pareces ir demasiado rápido”, dijo. “Pero este año... realmente ha humanizado a la patrulla, me ha hecho darme cuenta de quiénes son, qué hacen y lo importantes que son”.

Entre otras preocupaciones de seguridad, Gillman afirma que esperó 20 minutos en Another World con un esquiador que se desgarró el menisco antes de que el personal de seguridad respondiera para verificar que el huésped necesitaba un trineo.

Rock reiteró a KPCW que los protocolos de seguridad no han cambiado como resultado de la huelga, y el gerente comercial del sindicato, Quinn Graves, dijo que los tiempos de respuesta varían según el lugar donde los huéspedes resulten heridos.

Gillman, quien tiene un pase Epic y pasó todo diciembre esquiando en Colorado, dijo que su experiencia en el resort insignia de Vail fue mucho mejor. Llegó a Utah el primer día de la huelga y confesó una pequeña "curiosidad morbosa".

“Soy lo suficientemente inteligente como para saber que no debo venir aquí. Pero hay una parte de mí que dice: me gustaría ver qué sucede cuando la patrulla de esquí se va a huelga”, dijo Gillman. No planea renovar su pase Epic.

Mientras la huelga continúa, se espera más nieve en Park City Mountain el sábado.

Parker Malatesta de KPCW contribuyó con este reporte.

Artículo traducido por Connor Hollison