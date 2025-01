El Festival de Cine de Sundance ha agregado dos largometrajes a su programación para el evento de 2025

El martes, el Sundance Institute anunció que había agregado las películas de Andrew Jarecki, "The Alabama Solution", y de Bao Nguyen, "The Stringer", a su programación de documentales para el festival de 2025.

Ambos cineastas son veteranos de Sundance.

Jarecki ha presentado tres documentales previos en Sundance. En 2003, su película "Capturing the Friedmans" ganó el Gran Premio del Jurado en la categoría de documentales del festival. Le siguieron en 2004 "Just a Clown" y "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst" en 2015.

Según un comunicado de prensa del festival, "The Alabama Solution" cuenta la historia de los reclusos que expusieron un encubrimiento dentro de una de las prisiones más mortales de Estados Unidos.

Por su parte, el director Bao Nguyen presentó "Be Water" (2020) y "The Greatest Night in Pop" (2024) en el festival.

La última película de Nguyen narra una búsqueda de justicia que duró décadas para el fotógrafo que capturó una de las imágenes más conocidas del siglo XX, pero solo conocido como "The Stringer", según indica el sitio web de la película.

Con estas adiciones, el programa del festival de 2025 ahora incluye 88 películas de larga duración, el 42% de las cuales fueron realizadas por directores de su primer largometraje.

"Agregar estos dos documentales a nuestra robusta oferta de películas no ficcionales en el festival, ambas dirigidas por cineastas que han sido parte de nuestra comunidad de Sundance durante muchos años, completa nuestra programación con exploraciones impactantes sobre la justicia y la verdad", dijo Kim Yutani, Directora de Programación del Festival de Cine de Sundance, en un comunicado.

El Festival de Cine de Sundance comenzará el jueves 23 de enero en Park City y Salt Lake City y se extenderá hasta el 2 de febrero.

Los boletos y más información están disponibles en festival.sundance.org .

Artículo traducido por Connor Hollison