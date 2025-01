Los residentes del área de Kamas se oponen de manera unánime a la propuesta de la ciudad de West Hills en la última audiencia

Decenas de residentes del valle de Kamas asistieron a la audiencia del lunes por la noche, y aquellos que hablaron variaron desde escépticos hasta francamente enojados y opuestos a West Hills.

El único patrocinador de la ciudad, Derek Anderson, no asistió. El abogado de bienes raíces de Salt Lake City posee terrenos a lo largo de la Ruta Estatal 248.

"Si eres tan compasivo y crees tanto en esto, ¿por qué no estás aquí?", dijo Lindy Sternlight, una crítica vocal de Anderson, en la audiencia.

Anderson y su portavoz no respondieron a las solicitudes de comentarios de KPCW el martes.

La oposición unánime sorprendió a Fred Philpot, vicepresidente de LRB Public Finance Advisors, quien la consideró diferente de otros esfuerzos de incorporación.

LRB es una parte neutral encargada de determinar si los nuevos pueblos de Utah podrían equilibrar sus presupuestos, utilizando los números de desarrollo proporcionados por los patrocinadores del pueblo.

"Compartiré una experiencia que tal vez hayan visto en las noticias: el estudio de viabilidad de incorporación relacionado con la incorporación del valle de Ogden", les dijo Philpot a la multitud en la escuela secundaria South Summit el 6 de enero. "Destacaré un elemento que fue diferente allí, que es la voz del pueblo."

El pueblo de Ogden Valley incorporará el área entre los centros de esquí Nordic Valley y Powder Mountain en 2026. Contó con el apoyo de seis patrocinadores , que han vivido allí desde tan solo tres años hasta cinco generaciones.

Building Salt Lake informó que los lugareños de Ogden Valley vieron la incorporación como una forma de controlar el crecimiento y evitar convertirse en "como Park City" después de que la Comisión del Condado de Weber aprobó un desarrollo mixto de mayor densidad.

En noviembre, el 68% de los votantes de Ogden Valley aprobaron el nuevo pueblo .

Mucho más cerca de Park City, la parte rural del condado de Summit entre Kamas y los centros de esquí no ha tenido tanto crecimiento; la mayoría del área propuesta de West Hills está zonificada para una unidad por 80 acres.

Y el principal funcionario de planificación del condado de Summit ha tomado una postura firme en contra. El Director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, ha dicho que hay áreas donde el condado considera que el desarrollo más denso es apropiado, y West Hills no es una de ellas.

LRB Public Finance Advisors Este es el mapa más reciente de los límites propuestos de West Hills, con fecha del 16 de diciembre de 2024. Tiene aproximadamente 3,600 acres.

Con la segunda audiencia pública requerida por la ley estatal ya pasada, el mapa trazado por Anderson es definitivo.

Ahora necesitará recolectar firmas para colocar la incorporación en la boleta electoral de noviembre. Solo las personas registradas para votar dentro del área de 3,600 acres podrán votar sobre West Hills.

Philpot y los analistas de LRB utilizaron números de desarrollo hipotéticos proporcionados por Anderson, que no son vinculantes, para calcular los ingresos fiscales.

Dijeron que West Hills podría generar suficientes impuestos para sobrevivir, pero si construye siquiera un edificio gubernamental, superará el presupuesto.

Por eso el concejal de la ciudad de Kamas, David Darcey, calificó la votación potencial como una "transacción de alta confianza" el lunes, una votación sobre cuán confiados estarían los residentes de West Hills en Anderson.

"Es obvio que los patrocinadores tienen una agenda sobre lo que están dando para obtener lo que quieren", dijo Jeramy Bristol de Spring Meadows en la audiencia. "Me reuní personalmente con Derek en su oficina. Me gritó, y no ha respondido mis llamadas desde entonces."

El mapa ha cambiado varias veces desde que West Hills se propuso por primera vez en abril de 2023. La propiedad de Bristol quedó fuera de la versión final, y él cree que eso se debe a que él y sus hijos votarían en contra.

Barbara Tornoto no estaba contenta de que su tierra al norte de la Ruta Estatal 248 estuviera incluida en el límite final de la ciudad.

"Me dijeron, 'Lo siento, no puedes optar por salir. Perdiste esa oportunidad en marzo,' cuando ni siquiera era parte de esta pesadilla, lo cual realmente me enfurece", dijo.

En una carta adjunta al estudio de viabilidad de LRB , los alcaldes de Oakley, Kamas y Francis, además del superintendente de las escuelas de South Summit, llaman a los límites de la ciudad "obviamente manipulados". Barnes comparó su forma con "dedos algo artríticos."

El departamento de planificación del condado ha expresado preocupaciones sobre la falta de alcantarillado y agua en el área.

El ingeniero Devin Earl creció en el área y vive en Francis. Pensaba que esos costos pondrían el balance fiscal de West Hills en números rojos.

"Si un edificio gubernamental de $1.3 millones pone a este proyecto en un déficit del 26%, les garantizo que el costo de algunos de esos proyectos de infraestructura para poner en marcha las instalaciones de aguas residuales y agua que serían requeridas para la densidad de la que están hablando superaría, por mucho, los $1.3 millones", dijo Earl.

LRB dijo que esos costos serían asumidos por el desarrollador.

De todos modos, si la ciudad no genera suficientes ingresos fiscales de nuevas viviendas y negocios y fracasa, los contribuyentes del condado de Summit tendrán que seguir proporcionando servicios para lo que quede.

En declaraciones anteriores, Anderson ha dicho que la ciudad fomentaría un "crecimiento nuevo modesto". El desarrollo se agrupará para preservar el espacio abierto y el área de pastoreo, de modo que las personas puedan mantener sus exenciones fiscales de zona verde.

Para llegar a una votación, el patrocinador debe obtener firmas de al menos el 10% de todos los votantes registrados dentro del límite. Los firmantes deben poseer al menos el 10% de la tierra y el 7% del valor de la tierra.

Artículo traducido por Connor Hollison