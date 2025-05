La reversión del voto por orden de preferencia genera críticas entre ex funcionarios y funcionarios actuales de Park City

Más de 20 residentes de Park City asistieron el lunes a una reunión en el Ayuntamiento, expresando su frustración y decepción ante la repentina decisión del concejo de reconsiderar su plan electoral para 2025.

El ex concejal Max Doilney criticó al actual miembro del concejo Bill Ciraco, quien la semana pasada dijo que había cometido un "error" al apoyar la votación por orden de preferencia (ranked choice voting) y que quería revisar la decisión tomada en marzo.

“Bill, no puedes simplemente repetir algo cuando quieras,” dijo Doilney. “Esto claramente está trayendo política partidista a Park City, lo cual es totalmente anti-Park City. Siempre hemos sido independientes por naturaleza.”

Los funcionarios de Park City tuvieron que programar rápidamente una reunión especial para el lunes, ya que el miércoles vence el plazo legal estatal para definir el sistema electoral.

Doilney también criticó al concejal Jeremy Rubell, cuyo puesto está en juego este año. Afirmó que volver al sistema de votación convencional beneficiaría a Rubell, con quien trabajó dos años en el concejo.

“Esto beneficia descaradamente solo a un candidato que podría postularse este año, y ese es Jeremy Rubell, lo cual me parece preocupante,” dijo Doilney. “Me gustaría verlo enfrentarse realmente a esta comunidad y responder por algunas de sus decisiones porque, francamente... su comportamiento en este edificio es reprobable.”

Rubell, quien estuvo ausente en la votación de marzo, respondió luego diciendo que solo buscaba tomar la mejor decisión para la elección.

“Es lamentable que esto se haya convertido en un asunto político,” dijo Rubell. “No lo veo así. Es desafortunado que se lancen ataques personales, especialmente de personas que respeto. La mejor manera de avanzar es pensar en lo que es justo para la comunidad y nos da la mejor representación del electorado.”

Rubell, Ciraco y el concejal Ed Parigian fueron mayoría el lunes, y decidieron regresar a la votación convencional por mayoría simple para las elecciones de 2025. Parigian fue el único que votó en contra del sistema de votación por orden de preferencia en marzo.

Este año, Park City elegirá un alcalde y dos miembros del concejo. Rubell no ha dicho si buscará la reelección. La concejal Tana Toly sí ha confirmado su intención de postularse nuevamente. La propuesta de Ciraco de abandonar la votación por orden de preferencia se dio dos días después de que el concejal Ryan Dickey anunciara su campaña para la alcaldía.

Aparte de Toly y Dickey – los únicos concejales que votaron a favor de mantener el sistema por orden de preferencia – nadie más ha anunciado públicamente su candidatura al concejo o a la alcaldía hasta el 29 de abril.

La ex concejal Becca Gerber, junto con la mayoría de los comentaristas, dijo al concejo que deberían mantener su decisión inicial de usar el sistema por orden de preferencia.

La residente Maggie AbuHaider afirmó que existen beneficios comprobados y se opuso a la reversión.

“Se siente apresurado,” dijo AbuHaider. “Se siente oculto y mal informado. Lamentablemente, ya espero esto de nuestro gobierno federal y a veces del estatal, pero espero más de Park City y de nuestro concejo municipal.”

La semana pasada, Ciraco citó nueva información sobre discrepancias en el software estatal de tabulación de votos, llamado RCTab, como razón para revisar la decisión.

Esa información no fue divulgada públicamente, ni se discutió ampliamente el software durante la reunión. La mayoría del concejo también rechazó invitar a expertos sobre el software, algo que Dickey señaló.

“Desenterrar de repente nueva información justo antes de una reunión de emergencia, no revelar al público, no permitir que nuestro personal profesional ni expertos la evalúen... me parece increíblemente irresponsable y una inyección innecesaria de dudas en nuestros procesos públicos y elecciones,” dijo Dickey.

Dickey mencionó un correo electrónico del secretario del condado de Utah, Aaron Davidson, enviado al concejo el 14 de abril, que planteaba preocupaciones sobre el software RCTab.

Davidson tiene un historial de cuestionar la integridad electoral y está siendo investigado por revelar públicamente los métodos de votación de legisladores estatales.

Apareciendo virtualmente el lunes, Davidson pidió disculpas por crear una “controversia” y dijo que solo intentaba brindar información relevante al concejo.

Su predecesor, Josh Daniels, intervino más tarde para refutar sus declaraciones. Dijo que el software RCTab ha funcionado bien en varias elecciones locales.

“Las preocupaciones del nuevo secretario se basaron en un malentendido sobre cómo se usa esa herramienta en otros estados como Alaska,” dijo Daniels. “Los expertos que desarrollaron el software ya han respondido. Este sistema está listo para ser usado en el condado de Summit, como ya lo hicimos con éxito en el condado de Utah.”

La concejal Tana Toly ha defendido el sistema por orden de preferencia porque elimina la elección primaria, lo que según ella reduce los costos de campaña. Dijo que quedó “totalmente sorprendida” por la propuesta de Ciraco.

“Genera desconfianza. Es de mala forma y se ve político,” dijo Toly. “Les debemos a los votantes mantener el rumbo, no crear más confusión solo porque algunas personas cambiaron de opinión o se acobardaron.”

Varias personas también se opusieron al sistema, como Jimmy May, del comité ejecutivo del Partido Republicano del condado de Summit. El ex comisionado de planificación John Kenworth pidió seguir el ejemplo de Heber City , que abandonó el sistema tras varios años de uso.

Ciraco dijo el lunes que está en contra del sistema por su complejidad y porque no ve beneficios “abrumadores.” Aunque dijo sentirse cómodo con las explicaciones sobre las discrepancias del software en Alaska, señaló que eso genera dudas sobre el sistema en general.

“Estoy cómodo diciendo que no es un problema del software, aunque sí plantea la pregunta: ¿Esta complejidad adicional crea oportunidades para que haya problemas en una elección?” dijo.

Ciraco expresó preocupación sobre si los residentes entienden bien cómo funciona el sistema.

En una entrevista el martes, la alcaldesa de Park City, Nann Worel, criticó la acción de Ciraco y la calificó como “sin precedentes".

“Al final del día, no puedes simplemente repetir la jugada,” dijo Worel. “El concejo tuvo tiempo suficiente para analizar esto a fondo, y de repente decir ‘encontré nueva información’... no me convence. No me huele bien. Y el hecho de que Ciraco no presentara esa información anoche, para mí dice mucho.”

Worel pidió disculpas a los residentes por la decisión del concejo.

“Creo que decepcionamos al público,” dijo. “Hemos trabajado tanto para establecer confianza y transparencia.”

En 2018, los legisladores de Utah aprobaron un programa piloto para que las ciudades aprobaran la votación por orden de preferencia, el cual vencerá después de las elecciones de 2025. Rubell y Ciraco citaron ese vencimiento como motivo para volver a la votación convencional.

El periodo para postularse a las elecciones en Park City abrirá el 2 de junio y se cerrará el 6 de junio. Habrá elecciones primarias para la alcaldía si hay más de tres candidatos y para el concejo si hay cinco o más postulantes.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison