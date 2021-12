Cada Domingo | Cristina Diaz de León November 14, 2021

Rancho Markets in Salt Lake City continues with their highly successful COVID-19 vaccination clinics. Cristina Diaz de León, COVID-19 Community Organizer with the Utah Division of Multicultural Affairs joins us to talk about the success of the clinics, the importance of getting vaccinated if you are able to, and attempts to dispel many myths surrounding the vaccine.

Los Rancho Markets de Salt Lake City continuan con sus muy-exitosas ferias para vacunar contra el COVID-19. Cristina Diaz de León, Organizadora Comunitaria contra el COVID-19 con la División de Asuntos Multiculturales de Utah nos acompaña para conversar del exito de las clinicas, la importancia de recibir la vacuna si ustéd puede, e intenta deshacer algunos de los mitos que existen alrededor de las vacunas.