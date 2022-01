Cada Domingo | Damian el Profeta December 26, 2021

Damian el Profeta joins us to talk about his ambitious non-profit streaming service on FaceBook known as Radio La Exploxiva, an internet collaborative of online DJ's from all around the world, and about his love of music and specifically the genre Sonidera, the many challenges he faced in making this a reality, and we hear a small sample of the original music his station airs.

Damian el Profeta nos acompana para hablarnos de su ambicioso servicio de radio por internet sin fines de lucro por FaceBook conocida como Radio La Exploxiva, una colectiva por internet de DJ's enlinea de alrededor del mundo, y de su amor a la musica y especificamente el genero Sonidera, los muchos retos que enfrentó en hacer esto una realidad, y escuchamos una pequeña muestra de la musica original que su estación pone al aire.

Streaming

Facebook