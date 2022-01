For the first show of 2022, Eddie Juarez, local music promoter joins us to recap on the last 3 years of interviews, we sample some of the music featured, and share in the experiences gained during this time.

Para el primér programa del 2022, Eddie Juarez, promotor de música local nos acompaña para revisitar a los últimos 3 años de entrevistas, escuchamos algo de la música que tocámos, y compartímos en las experiencias vividas durante este tiempo.

