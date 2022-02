New and upcoming artist Candela has found her new persona as La Galla. We spend the hour chatting with the singer about her career, her inspirations, and we hear her new single "La Galla".

La prometedora artista Candela encontró su nueva manifestación como La Galla. Pasámos la hora charlando con la cantante de su carrera, sus inspiraciones, y escuchamos su nuevo sencillo "La Galla"

