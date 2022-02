Cada Domingo | Edwin Espinel January 23, 2022

Utah Department of Health Communications Specialist Edwin Espinel returns to address the recent spike in COVID cases all throughout the state, the new CDC Guidelines, health and government official's responses to the crisis, and more.

El Especialista de Communicaciones para el Departamento de Salud de Utah Edwin Espinel regresa para hablar del incremento reciente de casos de COVID a traves del estado, las nuevas guías de la CDC, y las respuesta de oficiales de salud y del gobierno a la crisis, y más.

En caso de que tengas sintomas, y quieras asegurarte de tener necesidad de ir a un centro medico, puedes llamar al 800-456-7707

O puedes conslutar a Telehealth

Pagina Web del Center for Disease Control en Español

Pagina de Facebook de la Coalición Latina de Wasatch

Numeros para apóyo de salúd mental:

833-442-2211

Para apoyo de salud mental para niños en español:

Angélica Sánchez

382-448-1437

Para encontrar recursos de apoyo:

Pagina Web de información del Condado de Wasatch

Para información en el Condado de Summit:

435-333-0050

A nivel estatál:

800-456-7707