Cada Domingo | Yuri Jenson February 20, 2022

We spend the hour chatting with Yuri Jenson with the Wasatch Latino Coalition about the Issues Conference 2022, which takes place March 2nd at the Wasatch High School Auditorium. Keynote Speaker Elizabeth Smart will start a series of workshops aimed at helping families address many issues and challenges they may face.

Pasámos la hora charlando con Yuri Jenson con la Coalición Latina de Wasatch de la Issues Conference 2022, la cuál toma lugar el 2do de Marzo en el Auditorio de Wasatch High School. La Oradora Principal, Elizabeth Smart comenzará una serie de talleres guiados en ayudar a familias enfocarse en muchos temas y retos que pueden enfrentar.