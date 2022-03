Ciara Gregovitch with RASA Legal joins us to discuss the free webinar to discuss record expungement as a result of Utahs "Clean Slate" laws. Must register through Eventbrite to participate.

Ciara Gregovitch con RASA Legal nos acompaña para hablarnos del webinar gratis para explicaro como expungar un record con el estado de Utah como resultado de las leyes de "Borron y Cuenta Nueva" de Utah. Debe registrarse a traves de Eventbrite para participar.

