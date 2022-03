Gloria Arredondo, Activist, poet, joins us to talk about many of the challenges women still face today in hopes of bringing better understanding for the Spanish-Speaking community members.

Gloria Arredondo, Activista, poeta, nos acompaña para hablar de los muchos retos que mujeres aún enfrentan hoy en día con la esperanza de traér un mejór entendimiento para los miembros comunitarios hispanohablantes.