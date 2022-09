Cada Domingo | Luis Enrique Rosado Montes

Mexican-born artist Luis Enrique Rosado Montes participated in the Utah Arts Festival in the Summer of 2022, and has been a winner for Latinarte organized by the Mexican Consulate in SLC and Artes de México en Utah. He joins us to talk about his work, inspired by the region in Oaxaca he grew up in, about his "other job" as a sculptor for a well-established company in Provo, Utah, and much more.

El artista nacido en México Luis Enrique Rosado Montes participó en el Festival de Arte de Utah durante el verano del 2022, y ha sido ganador para Latinarte, organizado por el Consulado de México en Salt Lake City y por Artes de México en Utah. El nos acompaña para hablar de su trabajo, inspirado por la región en Oaxaca donde creció, de su "otro trabajo" como escultór para una compañia bien-establecida en Provo, Utah, y de múcho más.

