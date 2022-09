Cada Domingo | Mike Owens 09-18-22

Park City Fire District Fire Marshall Mike Owens joins us to promote Fire Safety Week in an effort to help spread awareness of hazards around the home and ways to help minimize the risk of fires. We also discuss the importance of fire evacuation plans, a better understanding of safety, and much more.

El Inspector de Incendios del Distrito de Bomberos de Park City Mike Owens nos acompaña para promover la Semana de Seguridad Contra Fuegos con la intención de aumentar el conocimiento de riezgos alrededor del hogar y maneras para ayudar a minimizar el reizgo de incendios. También discutimos la importancia de tener planes de evacuación, un mejór entendimiento de seguridad, y mucho más.

En casos de emergencia, lláme al 911

Website

Facebook

Contact:

(435) 940-2500