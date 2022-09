Cada Domingo | Edwin Espinel 09-25-22

Utah Department of Health Communication Specialist Edwin Espinel joins us to talk about the continuing COVID-19 pandemic, update us on the current daily infection count, and best practices to minimize risk of infection. We also discuss who is at risk of contracting Monkeypox, and much more.

El Especialista de Comunicaciones para el Departamento de Salud de Utah Edwin Espinel nos acommpaña para hablar de la pandemia del COVID-19 que aún continua, nos actualiza en las cifras de infecciones diarias, y las mejóres prácticas a seguír para minimizar el riesgo de infección. También hablamos de quíen está a riezgo de contagiarse del Monkeypox o Viruela de Simios, y mucho más.

Esté al Día

En caso de que tengas sintomas, y quieras asegurarte de tener necesidad de ir a un centro medico, puedes llamar al 800-456-7707

O puedes conslutar a Telehealth

Pagina Web del Center for Disease Control en Español

Pagina de Facebook de la Coalición Latina de Wasatch

Numeros para apóyo de salúd mental:

833-442-2211

Para apoyo de salud mental para niños en español:

Angélica Sánchez

382-448-1437

Para encontrar recursos de apoyo:

Pagina Web de información del Condado de Wasatch

Para información en el Condado de Summit:

435-333-0050

A nivel estatál:

800-456-7707