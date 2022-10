Cada Domingo | Eric Ezquivel 10-23-22

Eric Ezquivel, Director for the Family and Community Engagement for the Park City School District joins us to talk about some important topics for families and their students, as well as resources available for students and adults within the district.

Eric Ezquivel, el Director para Alcance Familiar y Comunitario para el Distrito Escolar de Park City nos acopaña para hablar de algunos temas importantes para familias y sus estudiantes, al igual de recursos disponibles para estudiantes y adultos dentro del distrito.

