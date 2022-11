Cada Domingo | "Berner" 16 Bar Challenge Winners 10-30-22

We spend a few minutes with the young winners of the "Berner" 16 Bar Challenge organized by Shorty Entertainment and local artist CriStalz. Winners Lil Bubba, Mashunid801, and Lareya Marie along with Urban Artist Giaco join us in the studio to talk about the importance of events like these are for our community.

Pasámos unos cuantos minutos con los jovenes ganadores del "Berner" 16 Bar Challenge (El Reto de 16 Barras "Berner") organizado por Shorty Entertainment y artista local CriStalz. Los ganadores Lil Bubba, Mashhunid801, y Lareya Marie, junto con el artista Urbano Giaco nos acompañan en el estudio para hablar de la importancia de eventos como este són para nuestra comunidad.

