Cada Domingo | Fanny Guadalupe Blauer 10-30-22

Artes de México en Utah Executive Director Fanny Guadalupe Blauer returns to invite us all to the Día de los Muertos Celebración de Vida event happening November 1st from 4pm to 8pm at the Bonanza Art Park in collaboration with the Art Council of Park City & Summit County. The event is free and open to all members of the public. Food, music, and art by Utah artist Ivan Ortega.

Fanny Guadalupe Blauer, la Directora Ejecutiva de Artes de México en Utah regresa para invitarnos a todos al evento Día de los Muertos, Celebración de Vida que toma lugar el 1ro de Noviembre de las 4pm a las 8pm en el Parque de Artes de Bonanza (antes Anaya's Market) en colaboración con el Consejo de Arte de Park City y el Condado de Summit. El evento es grátis y está abierto a todo miembro del publico. Comida, musica y arte por artista de Utah Ivan Ortega.

Facebook