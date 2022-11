Cada Domingo | Bailey Edelstein 11-13-22

Community Outreach Specialist Bailey Edelstein for Summit County joins us to talk about her role, the County's mission, and how she hopes to bring access to safety and health information to all members of the community and overcome the current challenges that the marginalized in our community face.

Especialista de Alcanze Comunitario Bailey Edelstein para el Condado de Summit nos acompaña para hablar de su papél, la misión del Condado, y como ella espera traer acceso a informacion de seguridad y salud a todos los miembros de la comunidad, y sobrepasar los retos vigentes que enfrentan los miembros marginados de la comunidad.

