Cada Domingo | Mike Owens 11-20-22

Fire Marshal Mike Owens with the Park City Fire District joins us again to share some tips and precautions to take during the colder months, safety tips regarding space heaters, and point out key differences between smoke and carbon monoxide detectors.

El Inspector de Bomberos Mike Owens con el Distrito de Bomberos de Park City nos acompaña de nuevo para compartir suggerencias y precauciones a tomar durante los meses más frios, recomendaciones de seguridad con respeto a calentadores portatiles, y a delinear diferencias clave entre detectores de humo y de monoxido de carbono.

