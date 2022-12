Cada Domingo | Janet Alvarez & Gabriela Villasana 12-04-22

Founders Janet Rocio Álvarez and Gabriela Villasana for Corazón de Utah, a Utah non-profit organization join us to talk about the Gran Posada fundraiser aimed at helping some of the most vulnerable in our community, especially women and children. Proceeds from the event will go to help Utah Families.

Janet Rocio Álvarez y Gabriela Villasana, fundadoras de Corazón de Utah, una organización sin fines de lucro en Utah nos acompañan para hablar de el evento para recaudación de fondos con la meta de apoyar a miembros de nuestra comunidad más vulnerables, especialmente mujéres y niños. Fondos recaudados del evento van hacia el apoyo de familias en Utah.

SOLO ADULTOS 21+

Jueves 8 Diciembre

7pm 12pm

Tequila Bar

3556 S State St,

Salt Lake City, UT 84115

