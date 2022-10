La Semana del 16 de Octubre/Week of October 16th

Park City Ski and Snowboard team invites local children age 7-9 to check out their new “Youth Development” programs this winter. Kids can choose from skiing, snowboarding, cross country skiing, ski jumping and more, and they can participate one weeknight at the UOP or multiple weeknights. Scholarships are available.

Park City is preparing for Día de los Muertos, the upcoming holiday of Mexican origin. From October 10 through November 4, come to the Park City Library to share a memory or draw a picture to honor a loved one. There will be an altar known as an "ofrenda" to remember and honor loved ones who have passed away.

House Peace (Casa de la Paz) presenta un taller para sobrevivientes de agresión y violencia (24 de Oct) El lunes 24 de octubre, Peace House organizará un evento llamado "Juntos en esto". Un taller para sobrevivientes y sobrevivientes secundarios agresión sexual y violencia doméstica. Una aclaración, sobreviviente secundario en aquella persona que el sobreviviente le haya revelado o haya presenciado el evento. Este programa se centrará en la enseñanza y sanación del trauma a través de educación y explicación de la terapia para la recuperación continua. Este taller se llevará a cabo en el centro educacional Blair en el hospital de 5:30 pm a 8:30 pm y se presentará en español e inglés para adultos mayores de 18 años. Agregamos un dato no menor, estará disponible servicio de cuidado de niños. Para más información, envíe un correo electrónico a Emma@peacehouse.org o visite PeaceHouse.org Lunes, 24-Oct

5:30 pm - 8:30 pm

Blair Education Center

Park City Hospital

900 Round Valley Drive

Park City, UT 84060