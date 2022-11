La Semana del 20 de Noviembre/Week of November 20th

Trote de pavo en el Día de Acción de Gracias en Midway (24 Nov) El Lynden Legacy Turkey Trot es una divertida carrera de 5 km por la hermosa ciudad de Midway, Utah. Esta carrera del día de Acción de Gracias es para todos, desde el corredor competitivo hasta el caminante pausado y todo lo demás. Los cochecitos son bienvenidos y los niños pueden andar en bicicleta, scooter, etc. La carrera tendrá lugar en Midway Town Hall entre las 9 y las 11 am el jueves 24 de noviembre. Los boletos cuestan $15 para corredores mayores de 10 años y $10 para niños menores de 9 años. Todos los ingresos del evento se destinan a ayudar a las familias locales que brindan atención a un ser querido con Alzheimer. Para obtener más información y registrarse, visite: LyndenLegacay.com

Turkey Trot on Thanksgiving Day in Midway (Thurs, Nov 24) The Lynden Legacy Turkey Trot is a fun 5k run through beautiful Midway, Utah. This Thanksgiving day run is for everybody from the competitive runner to the leisurely walker and everything in between. Strollers are welcome and kids can ride bikes, scooters, etc. The run will take place at Midway Town Hall between 9-11 am on Thursday, November 24th. Tickets are $15 for runners 10 and older, $10 for kids 9 and under. All proceeds from the event go toward helping local families that are providing care for a loved one with Alzheimer's. For more information and to register, visit LyndenLegacay.com