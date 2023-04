La semana de 16 de abril/Week of April 16

Sacos de arena gratis en el condado de Summit El condado de Summit está proporcionando arena y sacos de arena gratis a los residentes preocupados por las inundaciones. Los sacos de arena no están prellenados, así que traiga a un amigo y sus propias palas. Los lugares de recogida incluyen Ecker Hill Middle School, Trailside Park, Silver Creek, Willow Creek Park, Jeremy Ranch Park & Ride, y más en Coalville, Kamas, Henefer, Oakley y Francis. Los horarios de recogida y los números de teléfono de contacto para cada ubicación se pueden encontrar en línea en SummitCounty.org. Solo para los residentes y negocios dentro de los límites de Park City 84060, arena y bolsas están disponibles en el Edificio de Obras Públicas ubicado en 1053 Iron Horse Drive. Llame a la línea directa de Park City al (435) 615-5463 y deje su nombre, número, dirección y cuándo quiere recoger sus maletas entre las 7:00 am y las 3:30 pm. Los administradores de propiedades que soliciten sacos de arena deben identificar en el momento de la recogida la ubicación de la propiedad donde se utilizarán los sacos de arena dentro de los límites de la ciudad 84060. Información sobre inundaciones del condado de Summit y ubicaciones de sacos de arena: https://summitcounty.org/2342/14629/Flooding-Information



Free Sandbags in Summit County Summit County is providing free sand and sandbags for residents concerned about flooding. Sandbags are not prefilled so bring a friend and your own shovels. Pick-up locations include Ecker Hill Middle School, Trailside Park, Silver Creek, Willow Creek Park, Jeremy Ranch Park & Ride, and more in Coalville, Kamas, Henefer, Oakley and Francis. Pick-up times and contact phone numbers for each location can be found online at SummitCounty.org. For residents and businesses within Park City 84060 limits, sand and bags are available at the Public Works Building located at 1053 Iron Horse Drive. Call the Park City hotline at (435) 615-5463 and leave your name, number, address, and when you want to pick up your bags between 7:00 am - 3:30 pm. Property managers requesting sandbags must identify at pickup the property location where sandbags will be used within 84060 city limits. Summit County Flooding Information and Sandbag Locations: https://summitcounty.org/2342/14629/Flooding-Information