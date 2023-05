La semana de 1 de mayo/Week of May 1

Swaner Preserve and EcoCenter invites the community to the annual spring cleanup of Kimball Junction on Saturday, May 6. Register for your preferred shift between 9:00 am and 1:30 pm. Volunteers will head to locations all over Kimball Junction to pick up trash that has accumulated over the winter. Coffee and light snacks will be provided and everyone who helps clean up will be entered into an opportunity drawing for fun prizes and gift cards from local sponsors!

For more information about Lotería or other events at the Park City Library please visit www.parkcitylibrary.org .

Park City Library hosts Lotería (Mexican Bingo) on the first Wednesday of every month at 6 pm. The games are great for the whole family - or bring your friends!

Sacos de arena gratis en el condado de Summit El condado de Summit está proporcionando arena y sacos de arena gratis a los residentes preocupados por las inundaciones. Los sacos de arena no están prellenados, así que traiga a un amigo y sus propias palas. Los lugares de recogida incluyen Ecker Hill Middle School, Trailside Park, Silver Creek, Willow Creek Park, Jeremy Ranch Park & Ride, y más en Coalville, Kamas, Henefer, Oakley y Francis. Los horarios de recogida y los números de teléfono de contacto para cada ubicación se pueden encontrar en línea en SummitCounty.org. Solo para los residentes y negocios dentro de los límites de Park City 84060, arena y bolsas están disponibles en el Edificio de Obras Públicas ubicado en 1053 Iron Horse Drive. Llame a la línea directa de Park City al (435) 615-5463 y deje su nombre, número, dirección y cuándo quiere recoger sus maletas entre las 7:00 am y las 3:30 pm. Los administradores de propiedades que soliciten sacos de arena deben identificar en el momento de la recogida la ubicación de la propiedad donde se utilizarán los sacos de arena dentro de los límites de la ciudad 84060. Información sobre inundaciones del condado de Summit y ubicaciones de sacos de arena: https://summitcounty.org/2342/14629/Flooding-Information