Las películas de Sundance 2026 regresan a Park City con el programa gratuito Local Lens

El programa de proyecciones gratuitas de verano del Instituto Sundance para los residentes locales regresa a Park City y Salt Lake City en julio.

El programa Local Lens presenta cuatro producciones del Festival de Cine de Sundance 2026 antes de su estreno al público general. La selección de 2026 incluye dos largometrajes de ficción y dos documentales, entre los cuales se encuentran tres producciones galardonadas.

Las películas se proyectarán el 18 y 19 de julio en el Auditorio Jim Santy de la Biblioteca de Park City y en el Centro de Cine de Utah (Utah Film Center) en Salt Lake City.

Entre los filmes destaca "Union County", que relata el camino hacia la recuperación de un joven, y "The Lake", largometraje dirigido por la residente de Park City, Abby Ellis, el cual obtuvo el Premio Especial del Jurado de Documentales de EE. UU. al Impacto para el Cambio (U.S. Documentary Special Jury Award for Impact for Change).

También se proyectará "Take Me Home", ganadora del Premio de Guion Waldo Salt para Largometraje Dramático de EE. UU. (Waldo Salt Screenwriting Award for U.S. Dramatic feature). La historia sigue a una mujer coreana adoptada de 38 años con una discapacidad cognitiva mientras cuida de sus padres ancianos.

Asimismo, se presentará "TheyDream", obra ganadora del Premio Especial del Jurado NEXT a la Expresión Creativa (NEXT Special Jury Award for Creative Expression). La película revive a las personas a través de la animación, descubriendo que cada acto de creación es también un acto de desapego.

Todas las funciones son gratuitas, pero se requiere reservar los boletos con anticipación.

Artículo traducido por María Camperos

