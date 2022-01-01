KPCW Underwriters
Here is a list of the businesses and organizations that support KPCW in underwriting.
Thank you to the following businesses for sponsoring programming on Park City's community radio station, KPCW.
- 360-Touch Advertising - 3070 Rasmussen Road, Ste. 285, Park City, UT. (435) 655-0360
- Alpen & Hyde - 255 Main Street, Park City, UT. (435) 640-7965
- Assured Properties - 2252 Samuel Colt Ct. Park City, UT. (435) 645-9024
- Backcountry - 1640 Redstone Center Drive, Suite 115, Park City, UT. (435) 631-2614
- Ballet West - 50 W. 200 S. #200, SLC, UT. (801) 869-6900
- Banchan | Park City, Utah – American Izakaya (banchanpc.com - 900 Main St. Park City, UT 84060
- Basin Recreation - 5715 Trailside Drive, Park City, UT. (435) 649-1564
- Berkshire Hathaway HomeServices - Utah Properties - 890 Main Street, Park City, UT. (435) 649-7171, Tom Peek & Kevin Murray
- The Beau Collective - (435) 200-8346 6699 N Landmark Dr. L110 Park City, UT, 84098
- Berkshire Hathaway HomeServices, Peterson-Calder Real Estate Group - 2200 Park Avenue, Bldg C, Suite 200, Park City, UT. (435) 655-8866
- Big-D Construction - 1389 Center Drive #360, Park City, UT . (435) 658-2443
- Big Brothers Big Sisters- 801.313.0303 2121 S State St. Apt. 201 Salt Lake City, UT 84115
- Blakeslee Advertising - 1790 Bonanza Dr, Ste 275, Park City, UT. (435) 647-0910
- Camp Gloss - Park City, UT.
- Canyons Village Management Association - 1790 Sun Peak Drive B104, Park City, UT. (435) 655-2580
- The Christian Center of Park City - 1283 Deer Valley Dr, Park City, UT. (435) 649-2260
- Cinch Web Services - 1526 Ute Blvd. #111, Park City, UT . (435) 676-0839
- Cole Sport - Park Avenue & Empire Drive and other locations. (435) 649-4806
- Creative Energies- 55 W 1700 S, Salt Lake City, UT 84115
(801) 487-6489
- The Colony at White Pine Canyon - 2455 White Pine Canyons Rd., Park City, UT. (435) 658-0048
- Clockwork Cafe - 1650 Bonanza Drive, Park City, UT. (435) 649-0576
- Columbus Pacific Development - Apex and Pendry Residences, 2307 W. High Mountain Road, Park City, UT. (435) 731-7027
- Communities That Care Summit County
- Connect Summit County - ConnectSummitCounty@gmail.com
- Curt Graf Homes, Inc. - 3617 Daybreaker Drive, Park City, UT. (435) 513-9326
- Deer Valley Resort - 2250 Deer Valley Drive South, Park City, UT. (435) 649-1000
- Durango AV - Park City
- The Eating Establishment - 317 Historic Main Street, Park City, UT. (435) 649.8284
- Eats Park City - PO Box 682896, Park City, UT . (435) 709-5234
- Edward Jones - Joe Cronley - 1920 Prospector Ave., Suite 101, Park City, UT. (435)615-2009
- Edward Jones - Stephen Spaulding, 3126 Quarry Road, Suite 4H, Park City, UT. (435) 649-6008
- Egyptian Theatre - 328 Main Street, Park City, UT. (435) 649-9371
- ESCO - 1776 Park Ave #770-422, Park City, UT. (435) 647-0058
- Este Pizzeria - 1781 Sidewinder Dr, Park City, UT. (435) 731-8970
- First Community Bank - 1776 Park Ave. # 101 Park City, UT. (435) 649-3369
- Flanagan's on Main - 438 Main Street, Park City, UT. (435) 649-8600
- Foothill Oriental Rug - 1460 S. Foothill Drive, Salt Lake City, UT. (801) 582-3500
- Fred Marshall Painting, 700 Bitner Road, Suite 150, Park City, UT. (435) 649-8708
- Friends of Ski Mountain Mining History - 528 Main Street, Park City, UT. (435) 649-7457
- Gallery Mar - 436 Main Sreet, Park City, UT. (435) 649-3001
- Garrison Growth - 1389 Center Drive, Suite 200, Park City, UT. (408) 621-3509
- Glenwood Cemetery - 401 Silver King Drive, Park City, UT. (435) 649-7457
- Habitat for Humanity of Summit & Wasatch County
- Habitat for Humanity - ReStore - 6280 Silver Creek Drive, Park City, UT. (435) 487-9015
- Hearth & Hill - 1153 Center Drive, Park City, UT. (435) 200-8840
- Heber City Corporation - 75 North Main Street, Heber City, UT. (435) 654-0757
- Heber Valley Hospital - 1485 US-40, Heber City, UT. (435) 354-2500
- Heber Valley Tourism & Economic Development - 475 N. Main Street, Heber City, UT. (435) 654-3666
- Hemped - 804 Main Street, Suite 100, Park City, UT. (435) 800-2501
- Historic Park City Alliance - Park City, UT (435) 658-9612
- Hoggan Lee Hutchinson - 1225 Deer Valley Drive, Suite 201, Park City, UT. (435) 615-2264
- Hogle Zoo - 2600 Sunnyside Ave., SLC, UT. (801) 584-1700
- Hugo Coffee - 1794 Olympic Parkway, Park City, UT. (435) 655-5015
- Hyatt Centric - 3551 North Escala Court, Park City, UT, (435) 940-1234
- Intermountain Healthcare - Park City Hospital & Heber Valley Hospital
- Intermountain Mortgage Company - 2029 Sidewinder Drive, Park City, UT. (435) 649-6660
- Jans Moutain Outfitters - Park Avenue & Deer Valley Drive and other locations. (800) 745-1020
- Jones, Waldo, Holbrook & McDonough - 1441 West Ute Blvd., Suite 330, Park City, UT. (435) 200-0085
- Judge Memorial - (801) 517- 2100 650 S 1100 E, Salt Lake City, UT 84102
- Just Right Air - 3066 S. 300 W., Salt Lake City, UT. (801) 302-1154
- Keller Williams/Julie Hopkins - 1375 Deer Valley Drive, Park City, UT. (435) 901-0616
- Kimball Art Center - 1401 Kearns Blvd., Park City, UT. (435) 649-8882
- Live Like Sam
- Love Communications - PO Box 145100, SLC, UT. (801) 519-8880
- Low Stump Tree Services - 435-200-5730
- Luxury Vacation Rentals & Personalized Guest Service | Natural Retreats- 1795 Sidewinder Dr, Park City, UT 84060
- Marriott- 1305 Lowell Ave, Park City, UT 84060
(435) 940 - 2000
- Mercer Automotive - 1155 Iron Horse Drive, Park City, UT. (435) 649-2886
- Mercer Auto Spa - 4212 N Forestdale Drive, #700, Park City, UT 84098. (435) 776-6588
- Michael Fischer, BHHS - 2200 Park Ave., Bldg. B, Park City, UT. (435) 659-7973
- MJF 1998 Investment Partnership, LP - 2245 Monitor Drive, Park City, UT. 1-800-280-0780
- Moab Folk Festival- 2021 at Center Street Ballparks, Moab, UT
- Moabmusicfestival.org-58 E 300 S, Moab, UT 84532
- Model HOA -1912 Sidewinder Dr, Park City, UT 84060
- https://www.montagehotels.com/deervalley/ - (435)604-1300 9100 Marsac Ave, Park City, UT 84060
- Mountain Collective Pass - 877-328-2257
- Mountainlands Community Housing - 1960 Sidewinder Drive, #107, Park City, UT 84060
- Mountain Town Music - 435-901-7664
- Mountain Trails Foundation - 1665 Bonanza Drive, Park City, UT
- National Ability Center - 1000 Ability Way, Park City, UT. (435) 649-3991
- Natural History Museum of Utah - 301 Wakara Way, Salt Lake City, UT. (801) 581-4303
- Natural Retreats - 1835 Three King's Drive #15, Park City, UT 84060 (435) 655-7006
- Nexus IT - 6443 Business Park Loop Road, Ste H, Park City, UT. (435) 487-9099
- OC Tanner Jewelers Park City - 416 Main Street, Park City, UT. (435) 940-9470
- Old Town Legal Services - 90 E. Main Street, Midway, UT. (435) 800-1274
- The Overlook at Black Rock Mountain Resort - 909 West Peace Tree Trail Heber City, Utah 84032
- Pack N' Crate - 1675 Redstone Center Drive #150, Park City, UT. (435) 575-7300
- Panic Button Media - 1685 Bonanza Drive, #204, Park City, UT . (435) 640-2554
- Park City Chamber Bureau - 1850 Sidewinder Drive, Suite 320, Park City, UT. (435) 649-6100
- Park City Community Foundation/The Solomon Fund - 1821 Sidewinder Drive, #4, Park City, UT. (435) 214-747
- Park City Education Foundation/Running with Ed - 1821 Sidewinder Drive #4, Park City, UT. (435) 615-0235
- Park City Film - 1255 Park Avenue, 3rd floor, Park City, UT. (435) 615-8291
- Park City Institute - PCHS, 1750 Kearns Boulevard, Park City, UT. (435) 655-3114
- Park City Medical Center - 900 Round Valley Drive, Park City, UT. (435) 658-7000
- Park City Mobile Vet Clinic - (435) 400-4013
- Park City Municipal Corporation - 445 Marsac Ave., Park City, UT. (435) 615-5001
- Park City Museum - 528 Main Street, Park City, UT. (435) 649-7457
- Park City Orthodontics - 4585 Silver Springs Drive, Park City, UT. (435) 200-3636
- Park City Senior Citizens - 1361 Woodside Ave., Park City, UT. (435) 649-7261
- Park City Ski Boot - 1100 Iron Horse Drive, Unit A, Park City, UT. (435) 776-7883
- https://www.parkcityss.org/Park City Ski & Snowboard - (435) 649-8749
- Park City Storage - 6447 N Pace Frontage Road, Park City, UT. (435) 645-7900
- Park City Summit County Arts Council - 1555 Lower Inron Horse Loop Road, Park City, UT. (435) 647-9747
- https://www.parkcity.org/departments/transit-bus - (435) 615 5350 1053 Iron Horse Dr. Park City, UT 84060
- Park City Title - 1670 Bonanza Dr., Suite 105, Park City, UT. (435) 649-8322
- Pathway Associates - 699 E. South Temple #201c, SLC, UT. (801) 990-2922
- Paws for Life - PO Box 70, Heber City, UT. (435) 640-4752
- Peace House - 700 Round Valley Drive, Park City, UT. (435) 658-4739
- Peak Art & Frame - 6541 Landmark Dr., Park City, UT. (435) 649-0801
- Peaks Hotel & Versante Restaurant- 2346 Park Avenue, Park City, UT. (435) 649-5000
- People's Health Clinic - 650 Round Valley Drive, Park City, UT. (435) 333-1850
- Pioneer Theatre Company - 300 1400 E, Salt Lake City, UT. (801) 581-6961
- Recycle Utah - 1951 Woodbine Way, Park City, UT. (435) 649-9698
- Recyclops - 8791 Mayo Drive, Sandy, UT. (435) 612-2638
- Red Banjo Pizza - 322 Main Street, Park City, UT. (435) 649-9901
- Red Ledges - 205 N. Red Ledges Blvd., Heber City, UT. (877) 733-5334
- Republic Services - 4144 Atkinson Road, Park City, UT. (435) 615-8311
- Riverhorse On Main - 540 Main Street, Park City, UT. (435) 649-3536
- Riverhorse Provisions - 221 Main Street, Park City, UT. (435) 649-0799
- RL Peek Painting - 1950 Woodbine Way, #3, Park City, UT. (435) 649-0158
- Sammy's Bistro - 1890 Bonanza Drive, Park City, UT. (435) 214-7570
- San Francisco Design - 1890 Bonanza Drive, Park City, UT. (435) 645-7072
- SentryWest Insurance Services - Sean Beard - 1755 Prospector Ave., Suite 102, Park City, UT. 435-608-1425
- Shabu - 442 Main Street, Park City, UT. (435) 645-7253
- https://www.snowbasin.com/ - 3925 Snowbasin Rd, Huntsville, UT 84317
(801) 620-1000
- State Room Presents - First Tracks Entertainment - 638 S. State Street, SLC, UT. (801) 596-3560
- Summit County - 60 N. Main Street, Coalville, UT. (435) 336-3200
- Summit County Health Department - 650 Round Valley Drive, Park City, UT. (435) 333-1500
- Summit Land Conservancy - 1650 Park Ave #200, Park City, UT (435) 649-9884
- https://www.nature.org/ - (307) 332-2971 258 Main St. #200 Lander, WY 82520
- https://www.tedxsaltlakecity.com/ -
- The Storage Depot - 1040 Iron Horse Drive, Park City, UT. (435) 649-2741
- Twisted Fern - 1300 Snow Creek Drive, Suite RS, Park City, UT. (435) 731-8238
- University of Utah Health Care - 50 N Medical Dr, Salt Lake City, UT. (801) 581-2121
- UPS Stores - 1776 Park Ave, Ste 4 & 6300 N Sagewood Dr, Park City, UT. (435) 649-1819
- Utah Avalance Center - 2242 W. North Temple, Salt Lake City, UT. (435) 524-5304
- Utah Division of Arts & Museums | A Division of the Department of Heritage & Arts - 617 E South Temple SLC, UT 84102
- Utah Olympic Legacy Foundation - info@utaholympiclegacy.com. (435) 658-4200
- Utah Olympic Park -park@utaholympiclegacy.com. (435) 658-4200
- Utah Open Lands Conservation Association - 1488 Main Street, Salt Lake City, UT . (801) 463-6156
- Utah Symphony & Utah Opera - 123 W. South Temple, SLC, UT. (801) 533-6683
- https://www.vacasa.com/ - (435) 649-6606 750 Kearns Blvd #150, Park City, UT 84060
- Wasatch Mountain Music Festival
- White Pine Touring - 1790 Bonanza Drive, Park City, UT. (435) 649-8710
- wholesalenutsanddriedfruit.com - Heber, UT
- Wicked Fast Internet - (435) 287-4444
- https://www.williamsmetcalfinteriors.com/ - (435) 800- 7787 4554 N. Forestdale Dr, Unit C-17 Park City, UT 84098
- Woodward Park City - 3863 Kilby Road, Park City, UT. (435) 658-2648
- World Cup Supply - World Cup Supply- 5658 Kingsford Ave in Park City
Underwriting opportunities with KPCW are still available.
For more information on underwriting opportunities, contact Director of Underwriting Brooke Ahlberg at (435) 731-5512 or brooke@kpcw.org.