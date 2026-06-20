Se solicita a los residentes de Heber City limitar el riego de césped

El Concejo Municipal de Heber votó el martes 16 de junio a favor de implementar nuevas restricciones voluntarias para el uso de agua en exteriores, a medida que aumentan las temperaturas de verano en la región de Wasatch Back.

El ingeniero de la ciudad, Russ Funk, señaló que recomendaba normas más moderadas debido a las actualizaciones en los pronósticos meteorológicos.

"Si la gente continúa esforzándose por conservar el agua bajo este plan voluntario de nivel dos, al menos hasta que tengamos más información, creemos que hay una buena probabilidad de salir adelante esta temporada", afirmó.

El concejo estuvo de acuerdo y votó para adoptar la Fase 2 del plan de escasez de agua de Heber City, el cual consta de cuatro fases.

Este nivel del plan incluye incentivar a los residentes a reducir voluntariamente el riego de césped y el lavado de autos. El uso de piscinas y fuentes al aire libre puede continuar sin restricciones.

Se solicita a los habitantes locales que rieguen sus jardines un máximo de tres días por semana, en un horario de 6 p. m. a 10 a. m. El objetivo es reducir el consumo total de agua en exteriores de Heber en un 5%.

El concejal Aaron Cheatwood consideró que la ciudad debería acompañar estas restricciones con una mayor difusión sobre el ahorro de agua, así como con esfuerzos más visibles de conservación por parte del gobierno local.

"Me agrada la idea de mantenernos en la Fase 2 con carácter voluntario", comentó. "El truco, por supuesto, es cómo hacer que parezca lo suficientemente serio como para permanecer en ese nivel, ¿verdad? ¿Cómo demostramos que estamos tomando medidas?".

Por su parte, el concejal Mike Johnston habría preferido medidas más conservadoras.

"Tenemos que asumir el liderazgo y hacerlo nosotros mismos", señaló. "Es decir, a mí me atrae un poco la Fase 3, simplemente porque pone un mayor énfasis. No estoy seguro de cómo lograríamos hacer cumplir eso, pero al menos si pasas frente al condado, la escuela o la iglesia, puedes decir: 'Oigan, muchachos, es obligatorio, ¿pueden revisar sus aspersores y asegurarse de que estén apagados para las 10 a. m.?'".

Además de las medidas voluntarias, los líderes de la ciudadaron recomendaron enviar por correo información sobre el consumo de agua en exteriores de la localidad, junto con consejos para su ahorro.

El personal de obras públicas afirmó que trabaja arduamente para limitar el riego a las horas más frescas del día. Si los aspersores están encendidos a mitad de la tarde, invitan a los residentes a comunicarse con ellos, ya que podría deberse a un problema con el equipo.

La alcaldesa Heidi Franco preguntó si adoptar restricciones más flexibles ahora podría significar medidas más severas más adelante en el verano.

Chris York, del Distrito de Conservación de Agua de Utah Central (Central Utah Water Conservancy District), señaló que no necesariamente ocurre así.

"Basándonos en nuestra experiencia, en realidad hemos visto mejores resultados con un enfoque más voluntario y educativo", explicó. "A veces, cuando hemos impuesto mandatos obligatorios, el consumo incluso ha aumentado debido a que la gente piensa: 'Vaya, tengo que asegurar mi agua'. Es decir, es como lo que pasó con el papel higiénico y el agua embotellada durante el COVID".

York se mostró optimista en que los residentes pondrán de su parte para colaborar.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos