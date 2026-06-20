Los líderes de Heber se muestran reacios a permitir que el desarrollador de Highlands recaude un impuesto especial

Highlands es una comunidad de cientos de viviendas planificada cerca del campus Wasatch de la Universidad del Valle de Utah, al norte del centro de Heber.

La construcción comenzó en el otoño de 2024 y los desarrolladores esperan concluir las obras para la primavera de 2028.

Para agilizar el proyecto, los desarrolladores están solicitando a los líderes de Heber City que les permitan crear tres distritos de infraestructura pública (PID). Los PID tendrían la capacidad de emitir bonos para financiar elementos como carreteras, servicios públicos, parques y 67 unidades de vivienda asequible.

En una reunión celebrada el 16 de junio, estimaron que los costos de infraestructura ascenderán a 40 millones de dólares.

De ser aprobada, la deuda de los PID sería reembolsada por los propietarios que compren viviendas dentro de Highlands.

La concejal Yvonne Barney señaló que, si no se permiten los PID, los desarrolladores estiman que cada vivienda será decenas de miles de dólares más cara. Con los PID, el precio base de la vivienda podría ser menor, pero los compradores tendrían que pagar tarifas adicionales.

"Ellos consideran que con el PID se reducirá el monto total de cada una de esas unidades en $40,000", comentó en el programa Local News Hour de KPCW el 17 de junio. "Su argumento en la presentación fue que el uso del PID les ayudará a mantener esas viviendas a un precio accesible y, al mismo tiempo, les permitirá instalar una infraestructura sólida para su comunidad".

Barney mencionó estar al tanto de algunas de las preocupaciones que existen en Utah respecto al uso de los PID para impulsar el desarrollo inmobiliario.

"Existe la preocupación por la comunidad que fracasó en Coalville, y también sabemos que la Oficina del Auditor del Estado de Utah ha sido sumamente firme , por así decirlo, en su desaprobación del sistema de PID", expresó.

Barney afirmó que los PID no permiten una supervisión gubernamental adecuada y que, en el caso de Wohali en el condado de Summit, el fracaso del proyecto ha derivado en largas batallas legales . Por ello, instó a actuar con cautela ante la solicitud de Highlands.

"En lo personal, no estoy segura de que este sea un buen camino a seguir", manifestó.

Otros miembros del concejo mostraron un mayor respaldo, como Sid Ostergaard.

"Ya hemos aprobado dos anteriormente", señaló en la reunión del 16 de junio. "El más [reciente] es Harvest Village, o 'the Slope', así que estoy a favor. Aporta beneficios y valor para poder sacar adelante estos proyectos y ofrecer este producto de vivienda asequible para la clase media ('missing middle') lo antes posible".

Los PID aún no cuentan con la aprobación del concejo, pero se ha programado una nueva discusión para el 7 de julio.

La alcaldesa Heidi Franco solicitó a los desarrolladores que regresen con estimaciones de costos más detalladas. Expresó su preocupación de que los precios iniciales más bajos de las viviendas no compensen las tarifas adicionales del PID.

"Necesitamos cifras reales", afirmó. "Incluso el descuento que obtienen al principio no va a durar lo que dure su hipoteca, y va a resultar muy costoso pagar esos impuestos sobre la propiedad para los ingresos de rango medio, o incluso para nuestras unidades asequibles de las que están hablando".

Los miembros del concejo también solicitaron ver los diseños de los parques y senderos, así como otros posibles beneficios públicos.

La ciudad anexó los terrenos para Highlands en diciembre de 2021.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos

