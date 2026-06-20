Los defensores de víctimas del condado de Wasatch ayudan a cientos de personas con casos judiciales cada año

Para las víctimas, denunciar un delito ante la policía es solo el comienzo de lo que puede ser un largo y complejo camino a través del sistema judicial, el cual abarca desde entrevistas y trámites hasta la formulación de cargos y, en ocasiones, un juicio.

La labor de los defensores de víctimas consiste en asegurar que los sobrevivientes no tengan que transitar por ese proceso solos.

En el condado de Wasatch, estos profesionales brindaron apoyo a más de 500 víctimas de delitos desde julio de 2025 hasta junio de 2026. Más de 300 de ellas eran sobrevivientes de violencia doméstica.

La defensora Kristin Guthrie señaló que su oficina asiste a las víctimas a lo largo de todo su proceso judicial, las vincula con servicios de asesoramiento psicológico y otros recursos, y las ayuda a solicitar la restitución económica correspondiente.

"Colaboramos con todo eso para asegurarnos de intentar reducir al mínimo la carga financiera que de por sí implica ser víctima de un delito", afirmó. "Considero que las víctimas no deberían cargar con eso además del abuso y del trauma sufrido".

Guthrie informó al Concejo del Condado de Wasatch el miércoles 17 de junio que la oficina contrató recientemente a una segunda defensora de víctimas a tiempo parcial, Liz Cummings.

"Ella habla español, y no se imaginan lo entusiasmados que estamos de contar con una defensora de víctimas hispanohablante en el equipo", expresó.

Los defensores acompañan a sus clientes a los tribunales o les comparten las actualizaciones de las audiencias en caso de que las víctimas prefieran no asistir.

"No siempre quieren ir a la corte porque, a decir verdad, resulta intimidante", comentó. "No desean ver a esa persona, por lo que nosotros estamos ahí para servir de intermediarios entre ellas y el sistema de justicia penal".

Además de ayudar a sobrevivientes de violencia doméstica, los defensores también apoyan a víctimas de maltrato infantil, agresiones físicas o sexuales, acoso, homicidio, entre otros delitos.

En lo que respecta a los agresores, la ley de Utah exige que los condados diseñen planes orientados a reducir las probabilidades de reincidencia.

El administrador del condado, Dustin Grabau, señaló que los líderes locales, las fuerzas del orden y los expertos en salud mental adoptan un "enfoque integral" para proporcionar tratamiento y educación.

"Implementamos programas dentro de la cárcel: programas de tratamiento, programas de libertad condicional para trabajar y otras iniciativas con el fin de asegurarnos de hacer todo lo posible por reducir la reincidencia y abordar estas problemáticas en el condado", explicó en el programa Local News Hour de KPCW el 16 de junio.

Para consultar los recursos disponibles para víctimas de delitos en el condado de Wasatch, puede visitar el sitio web del Programa de Asistencia a Víctimas (Victim Assistance Program).

Artículo traducido por María Camperos

