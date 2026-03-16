Dos personas mueren en accidente ocurrido el fin de semana cerca del Strawberry Reservoir

El teniente Cameron Roden de la Patrulla de Carreteras de Utah dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 2:30 p.m. del sábado.

“Teníamos un camión tipo caja que viajaba hacia el este por la Highway 40 y se salió de la carretera, luego corrigió bruscamente hacia la izquierda, y al volver hacia la izquierda, cruzó la línea central y chocó con un vehículo, que era una camioneta Chevrolet, que venía en dirección contraria”, dijo.

El accidente ocurrió cerca del marcador de milla 51 en la U.S. 40, cerca del Strawberry Reservoir.

Las dos personas en la camioneta que iba hacia el oeste, un hombre de 39 años y una mujer de 34, murieron.

No se disponía de información sobre su lugar de origen.

La cabina del camión tipo caja se desprendió en la colisión y la caja volcó.

El conductor del camión tipo caja fue trasladado al hospital.

Roden dijo que la causa del accidente está bajo investigación.

“Había vientos fuertes en ese momento, así que estamos considerando eso como un posible factor contribuyente”, comentó.

El Servicio Nacional de Meteorología colocó gran parte del condado de Wasatch bajo una alerta de vientos fuertes el sábado, con ráfagas que podrían superar las 65 mph en amplias áreas del estado.

Artículo traducido por Connor Hollison