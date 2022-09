Sundays during Cada Domingo (list times?); Weekdays --:--

Hello and welcome to the Spanish Minute, hosted by Nuni Akman. Each week we'll our Spanish-speaking listeners details on upcoming events, programs, and community resources.

Hola y bienvenidos al Minuto Hispano con Nuni Akman. Cada semana les daremos a nuestros oyentes de habla hispana detalles sobre los próximos eventos, programas y recursos de la comunidad.