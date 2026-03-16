The American Red Cross busca jóvenes líderes para programa de verano en Coalville

El programa residencial de cinco días en Pinecliff Camp está diseñado para ayudar a estudiantes de noveno a undécimo grado a desarrollar habilidades de liderazgo y explorar el servicio humanitario.

Estudiantes de todo el estado participarán en actividades prácticas, desafíos en equipo y talleres de liderazgo enfocados en la comunicación, la resolución de problemas y la oratoria.

El campamento se llevará a cabo del 22 al 26 de junio.

La inscripción está abierta en línea para estudiantes de Utah.

Artículo traducido por Connor Hollison