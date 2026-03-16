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The American Red Cross busca jóvenes líderes para programa de verano en Coalville

KPCW | By Sydney Weaver
Published March 16, 2026 at 12:17 PM MDT
American Red Cross of Utah

The American Red Cross organizará su Campamento de Desarrollo de Liderazgo en Coalville para estudiantes de secundaria de Utah este verano.

El programa residencial de cinco días en Pinecliff Camp está diseñado para ayudar a estudiantes de noveno a undécimo grado a desarrollar habilidades de liderazgo y explorar el servicio humanitario.

Estudiantes de todo el estado participarán en actividades prácticas, desafíos en equipo y talleres de liderazgo enfocados en la comunicación, la resolución de problemas y la oratoria.

El campamento se llevará a cabo del 22 al 26 de junio.

La inscripción está abierta en línea para estudiantes de Utah.

Artículo traducido por Connor Hollison
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Sydney Weaver
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