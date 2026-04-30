Agentes de ICE vistos deteniendo vehículos en las zonas de Park City y Heber

La Oficina del Alguacil del Condado de Summit y el Departamento de Policía de Park City informaron a KPCW que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estuvieron en Park City el miércoles por la mañana realizando operativos.

ICE notificó al despacho del Condado de Summit antes del operativo, según el portavoz del alguacil, Skyler Talbot, y los agentes indicaron que habían finalizado sus labores y abandonado el condado de Summit a las 9:30 a.m.

“Tengo entendido que la totalidad de sus operaciones fueron dentro de los límites de Park City”, señaló Talbot.

La teniente de la policía de Park City, Danielle Snelson, afirmó que las acciones de control fueron “específicas” y que al departamento “no se le pidió colaborar de ninguna manera”. No confirmó los informes de testigos que vieron o fotografiaron a agentes en múltiples ubicaciones a primera hora del 29 de abril.

Un video de un transeúnte y otras fotos compartidas en redes sociales mostraron lo que parecían ser agentes federales alrededor de un automóvil detenido en la rampa de acceso desde la Ruta Estatal 248 hacia la autopista U.S. 40 en dirección este.

Una publicación de Facebook de la Coalición Latina de Wasatch del 29 de abril indicó que habían recibido informes de miembros de la comunidad sobre agentes de ICE deteniendo vehículos tanto en la zona de Park City como en la de Heber.

El grupo de defensa sostiene que esto incluye casos en los que estudiantes de secundaria fueron detenidos en el condado de Wasatch.

El jefe de policía de Heber, Parker Sever, dijo a KPCW que ICE no notificó a su departamento sobre ningún operativo en su jurisdicción.

El personal del Distrito Escolar de Park City mantuvo reuniones internas sobre sus políticas diseñadas para mantener seguros a los estudiantes.

Dichas políticas también fueron compartidas con los padres del distrito en un correo electrónico que reconocía los operativos de ICE en la comunidad.

El distrito afirma que todos los niños son bienvenidos y tienen derecho a asistir a la escuela pública. Agregó que no recopila ni guarda información sobre el estatus migratorio de las familias o estudiantes.

“El Distrito Escolar de Park City mantiene protocolos estrictos con respecto al acceso a las instalaciones”, expresó el PCSD en un correo a los padres. “Ningún estudiante será entregado a las autoridades federales de inmigración sin que estas presenten una orden judicial válida”.

Según la Coalición Latina de Wasatch, ICE puede detener legalmente a menores de edad. Sin embargo, las personas menores de 18 años no deben ser recluidas en cárceles para adultos y deben permanecer junto a sus familiares.

Expertos en inmigración señalan que los residentes no tienen la obligación de abrir la puerta, responder preguntas ni firmar ningún documento si los agentes de inmigración se lo solicitan. Además, los agentes no pueden entrar en las viviendas ni registrar las pertenencias de las personas sin una orden firmada por un juez.

Más información sobre derechos y recursos está disponible aquí.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará a medida que se confirme más información.

Artículo traducido por María Camperos

