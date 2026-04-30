UDOT pide comentarios a los conductores de Wasatch Back tras un invierno con poca nieve

A pesar de un invierno suave con poca actividad de quitanieves y tráfico por nieve, el UDOT aún desea recibir comentarios de los conductores de Wasatch Back sobre sus comunicaciones relacionadas con el tráfico, cierres, requisitos de tracción y más.

La Encuesta de Comunicación de Wasatch Back del UDOT, que consta de 35 preguntas, definirá las futuras comunicaciones viales en la Interestatal 80 a través de Parleys Canyon, la autopista U.S. 40 en el condado de Summit y las rutas estatales 224 y 248 en el área de Park City.

La encuesta de fin de temporada cierra el 11 de mayo.

Artículo traducido por María Camperos