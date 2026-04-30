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UDOT pide comentarios a los conductores de Wasatch Back tras un invierno con poca nieve

KPCW | By Sydney Weaver
Published April 30, 2026 at 8:10 PM MDT
Winter driving conditions on I-80 near Summit Park.
Matt Sampson
/
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Vehículos circulando por la Interestatal 80 en dirección este durante una tormenta de nieve.

El Departamento de Transporte de Utah desea recibir comentarios de la población local sobre la comunicación de la agencia respecto al estado de las carreteras en invierno en el condado de Summit y Park City.

A pesar de un invierno suave con poca actividad de quitanieves y tráfico por nieve, el UDOT aún desea recibir comentarios de los conductores de Wasatch Back sobre sus comunicaciones relacionadas con el tráfico, cierres, requisitos de tracción y más.

La Encuesta de Comunicación de Wasatch Back del UDOT, que consta de 35 preguntas, definirá las futuras comunicaciones viales en la Interestatal 80 a través de Parleys Canyon, la autopista U.S. 40 en el condado de Summit y las rutas estatales 224 y 248 en el área de Park City.

La encuesta de fin de temporada cierra el 11 de mayo.

Artículo traducido por María Camperos
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