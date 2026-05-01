La primera cervecería de Utah cerrará tras 37 años en Park City

El propietario del edificio, Greg Schirf, informó a KPCW que la ubicación original de Wasatch Brewpub está bajo contrato para ser vendida a un inversor de Nueva York desde el 28 de abril.

El acuerdo se cerrará en un plazo de 60 días. Schirf prefirió no revelar el nombre del comprador ni el precio de venta.

Según empleados del inquilino de Schirf, conocido como Top of Main desde 2023, los nuevos propietarios compraron y rescindieron su contrato de arrendamiento.

El negocio y todo su equipo deben ser trasladados antes de finales de julio, señaló Schirf. Top of Main seguirá produciendo cerveza por un corto tiempo antes de esa fecha.

“Fue divertido, pero todo cumple su ciclo”, comentó Schirf en una entrevista. “Y, por supuesto, la industria de la cerveza cambió de manera monumental”.

Schirf, de 73 años, vendió su participación en Wasatch Brewery —que se fusionó con Squatters Craft Beers en el año 2000— hace más de una década. Top of Main era su última conexión inmobiliaria con el negocio cervecero.

Connor Thomas / KPCW Casi toda la cerveza de Top of Main se produce en su fábrica de Park City. No está claro cuánta de esa producción, si es que hay alguna, se trasladará al Squatters original en Salt Lake City.

Fundó Wasatch Brewery en 1986 en el distrito Iron Horse de Park City, pero la ley estatal no permitía salas de degustación ni bares. Cuando propuso cambiar eso, Schirf dijo que la gente pensaba que estaba loco.

“Como viejo hippie, cuando alguien te dice que no puedes hacerlo, ahí mismo está la motivación”, dijo Schirf.

El legislador estatal de Park City era miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y no se sentía cómodo patrocinando un proyecto de ley de licores permisivo.

Así que Schirf encontró un patrocinador para el proyecto en Price, Utah: un griego ortodoxo llamado Mike Dmitrich. Y en 1988, la ley fue aprobada. A partir de entonces, se permitiría a las cervecerías vender su producto en el mismo local.

Wasatch Brewpub abrió en 1989, un mes antes que el primer Squatters .

“Años después, [Dmitrich] me dijo: ‘¡Greg, Greg, estas cervecerías artesanales están por todos lados! ¿Qué está pasando? ¿No deberíamos estar recibiendo algún tipo de regalía?’”, recuerda Schirf.

El municipio de Park City esperaba que su nueva cervecería revitalizara Main Street. Schirf recuerda que, en aquel entonces, “la mitad de los establecimientos estaban clausurados”.

Connor Thomas / KPCW Se observa el pub de Top of Main con un aviso de cierre, referente a su clausura por la temporada baja. Ahora que el dueño ha puesto el lugar en venta, no se espera que el bar y el restaurante vuelvan a abrir.

Dijo que la entonces administradora de Park City, Arlene Loble, quería algo en el terreno municipal en la parte alta de Main y le ofreció un trato si aceptaba construir allí.

“Ella me dijo: obtén una tasación de un tasador establecido y de buena reputación, y podrás comprárselo a la ciudad por la mitad de ese valor tasado”, relató Schirf.

El edificio resultante, ahora pintado de azul brillante, está hecho a medida para la elaboración de cerveza y el servicio de alimentos. Cuenta con un silo de grano integrado en el techo de la sala de cocción, grandes cámaras frigoríficas y otros equipos especializados.

El asesor del condado de Summit estima que el terreno y el edificio en el 250 de Main Street valen $6.5 millones.

Greg Schirf (De izquierda a derecha) Mellie Pullman y Greg Schirf aparecen en una fotografía de 1986. Pullman es reconocida por ser la primera mujer maestra cervecera de la nación.

Schirf no está seguro de qué harán los nuevos dueños con el lugar.

“La cervecería tenía un hogar. Y los lugareños fueron muy generosos apoyándola”, afirmó. “Parece que cada chico del pueblo tuvo que pasar su tiempo en la cervecería trabajando como ayudante de camarero”.

Schirf añade que el negocio no habría sobrevivido de no ser por los miembros de la comunidad latina local que empleaba.

También apoyó a organizaciones comunitarias a lo largo de los años. Antiguamente no existía el reciclaje de vidrio en Park City, lo que llevó a uno de los empleados de Schirf, Scott Becker, a ayudar a fundar Recycle Utah.

En la actualidad, Top of Main se ha asociado con el fideicomiso de tierras sin fines de lucro Summit Land Conservancy para elaborar la cerveza Hop Bandit (ahora llamada Clothing Hoptional) con lúpulo silvestre.

Wasatch y Squatters tienen una tradición de nombres de cerveza ingeniosos o, más a menudo, irreverentes: Polygamy Porter, 1st Amendment Lager y St. Provo Girl Pilsner, por nombrar algunos.

Parte de la cerveza que ahora se fabrica bajo el sello de Top of Main también se elabora en el Squatters original en Broadway, en Salt Lake City. Pero el grueso de la producción se realizaba en Park City.

Connor Thomas / KPCW Se puede ver la calle Main Street de Park City colina abajo desde la cervecería Top of Main.

El bar y el comedor de Top of Main cerraron durante la temporada baja de Park City y ahora ya no volverán a abrir. Los empleados están buscando trabajo en otros lugares.

Será la segunda institución de Main Street que desaparece este año. Main Street Pizza & Noodle cerró el 5 de abril tras 35 años de funcionamiento, citando el aumento del alquiler.

Artículo traducido por María Camperos

