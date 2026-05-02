Citando la seguridad de los peatones, el Concejo Municipal de Park City devuelve el proyecto del sendero Little Kate a la fase de diseño

Desde el Rail Trail hasta Poison Creek y McCleod, los senderos de uso mixto son bien conocidos por los residentes de Park City.

Sin embargo, los planes para instalar un sendero similar a lo largo de Little Kate Road en Park Meadows se han topado con una oposición significativa .

El Concejo Municipal de Park City escuchó más de una hora de comentarios públicos sobre el proyecto en su reunión del 30 de abril. Casi todos se opusieron a mezclar el tráfico de peatones y bicicletas.

La residente Hong McDonald dijo al concejo que la seguridad es la principal preocupación del vecindario.

“Estos son los residentes de Park Meadows de los que estaba hablando; estos son los usuarios”, comentó, señalando a la sala llena detrás de ella. “Pueden elaborar un plan para las personas que no viven allí, pero los que sí viven se presentaron hoy, y la seguridad es una de nuestras mayores preocupaciones”.

El sendero propuesto es una derivación de un proyecto en curso para mejorar las paradas de autobús en Park City. Durante esos esfuerzos, el personal comenzó a considerar mejoras de seguridad a lo largo de un tramo concurrido de la carretera entre la Escuela Primaria McPolin y el PC MARC.

Gavin McGough / KPCW El sendero propuesto recorre un tramo muy transitado de las carreteras Little Kate y Lucky John.

El proyecto se paga en gran parte con una subvención de $2.2 millones de la Administración Federal de Tránsito que la ciudad aseguró en 2023. El diseño actual propone reemplazar los carriles para bicicletas y una acera con un sendero pavimentado de uso mixto de 12 pies de ancho.

Durante una presentación en la sesión de trabajo, la planificadora de transporte de la ciudad, Anna Maki, reconoció que han escuchado las preocupaciones de los residentes.

“Pero basándonos en los niveles de uso actuales, esperamos que el espacio funcione de manera cómoda”, afirmó. “La guía nacional indica que un sendero de 12 pies puede albergar hasta 150 personas por hora —tanto a pie como en bicicleta— manteniendo el confort y la seguridad”.

Según los datos de la ciudad, el uso a lo largo de Little Kate Road alcanza un máximo de 39 personas por hora. Poison Creek y el Rail Trail pueden registrar picos promedio de entre 100 y 125.

Los diseños en Little Kate se basan en los mismos estándares aceptados en otros lugares de la ciudad —y del país—, dijo el ingeniero municipal John Robertson. Si el concejo rechaza el plan, sería necesario revisar el enfoque general de la ciudad para el diseño de senderos.

“Necesitamos tener una discusión para no llegar a este punto de nuevo, donde tenemos una propuesta ante ustedes y el concejo y los residentes dicen ‘esto no nos gusta’. [Porque] este es un sendero de uso múltiple aceptado en muchos lugares de los Estados Unidos. Así que necesitamos empezar a trabajar con ustedes, y trabajar con la gente, para armar algo que sea viable para todos”.

El personal esperaba que el concejo estuviera listo para votar sobre un contrato de construcción para el 7 de mayo. Acordaron hacer una pausa después de que los concejales expresaron su preocupación por el uso de bicicletas eléctricas y la seguridad de los estudiantes de primaria que caminan a clase.

La concejal Tana Toley dijo que sentía que el personal estaba apresurando una decisión.

“Ustedes saben que este fue un tema muy acalorado en esta comunidad, y darnos la opción de ‘sí o no hoy’, sin siquiera ofrecer regresar en un par de semanas con un par de ideas, no me sienta bien. Me siento muy presionada”, comentó.

El personal volverá a la etapa de diseño y presentará un plan actualizado para el sendero con más ideas para la separación entre ciclistas y peatones a lo largo de la ruta.

El concejo discutirá esos planes el 7 de mayo, pero la ciudad no iniciará las obras del proyecto de la ciclovía este verano.

En su lugar, comenzarán las mejoras en las paradas de autobús a lo largo de la ruta mientras finaliza el plan del sendero.

Artículo traducido por María Camperos

