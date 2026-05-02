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Park City promulga una prohibición de fogatas antes de la temporada de incendios forestales

KPCW | By Sydney Weaver
Published May 2, 2026 at 7:06 PM MDT
Un letrero de restricción de incendios contra una fogata.
Adolfo Meana
/
Adobe Stock
Un letrero de restricción de incendios contra una fogata.

Las fogatas y los fuegos artificiales están prohibidos en Park City hasta el 31 de octubre.

El concejo municipal votó a favor de la prohibición estacional de incendios en su reunión del 30 de abril, ante lo que se espera sea una temporada de incendios forestales intensa tras uno de los años con menos nieve registrados en Utah.

Bajo estas restricciones, el uso de fuentes de ignición, incluyendo fogatas y fuegos artificiales, queda prohibido dentro de todos los límites de Park City.

Las restricciones no se extienden a los fogones previamente autorizados, estufas de gas o parrillas de carbón.

Artículo traducido por María Camperos
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