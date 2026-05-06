El segundo "art car" de un residente de Utah regresa a la calle Main en Park City

Garrett Hoyos estacionó su gran camioneta camper en la calle Main de Old Town Park City el 29 de abril.

El "bus de la fiesta", como él lo llama, está cubierto por dentro y por fuera con garabatos y dibujos de todos los colores, creados colectivamente por personas que conoce en el camino.

Es el segundo vehículo que se convierte en un lienzo tras su Tesla, el cual, al igual que la RV, ha hecho paradas frecuentes en Park City durante los últimos dos años. Para Hoyos, cada parada es una oportunidad para añadir nuevas capas a estas exhibiciones rodantes.

“Estaba usando marcadores para pizarra blanca, usando mi Tesla como un pizarrón, y luego mi hijo dibujó en él con un Sharpie”, relató Hoyos. “Dije: 'Simplemente no lo borremos. ¿Y si seguimos adelante?'. Así que simplemente seguimos acumulando color, y esas capas se convirtieron en la historia”.

Connor Thomas / KPCW El Tesla de Garrett Hoyos.

Hoyos se hace llamar “Flow” y denomina a su proyecto “Flow City”. Afirmó que su objetivo es fomentar un “estado de flujo grupal” a través del arte interactivo, en contraste con los murales estáticos tradicionales.

“Escribe algo hermoso, algo que cuando la gente vea tus palabras, lo sienta y entienda quién eres. Escribe algo que anime a la gente”, cuenta Hoyos que le dice a los transeúntes. “¿Qué va a conectar a la comunidad? ¿Qué será una contribución de valor? Porque la moneda es el problema; el mayor problema que veo que enfrenta la humanidad hoy en día es que el flujo de la moneda en realidad no está fluyendo”.

Por ello, también llama a la RV un “banco de arte”.

Ha llevado ambos vehículos a lugares tan lejanos como Miami, Florida, y al festival Burning Man en el desierto de Black Rock, Nevada.

Sus viajes incluyeron un encuentro con la policía de Evanston, Wyoming, quienes detuvieron su colorido Tesla el año pasado. El diario Uinta County Herald informó que Hoyos fue encarcelado por, entre otras cosas, posesión de drogas que él considera “sustancias sagradas”.

Hoyos mencionó que el Tesla ha pasado por la calle Main de Park City unas 20 veces, y trajo la RV a Utah en enero para el último Festival de Cine de Sundance en el estado.

Tiene planeado llevar la exhibición rodante al Festival de las Artes de Utah en Salt Lake City este verano.

Artículo traducido por María Camperos

