Cierran el sendero Mid Mountain de Park City por instalación de torres de control de avalanchas
El sendero Mid Mountain en Park City Mountain permanecerá cerrado desde la cima de Armstrong hasta la cima de Spiro, así como en el sector de Pinecone, hasta el 29 de mayo.
Las torres de control de avalanchas se están instalando al lado izquierdo (desde la perspectiva del observador) de la telecabina Quicksilver Gondola, lo que podría provocar el desprendimiento de rocas y bloques de piedra hacia los senderos.
La Fundación de Senderos de Montaña (Mountain Trails Foundation) aconseja a los usuarios evitar la zona durante los trabajos de construcción y utilizar las demás redes de senderos de Park City.
Artículo traducido por María Camperos