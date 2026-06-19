El presidente Trump critica el voto universal por correo en Utah

El presidente Donald Trump criticó el sistema de voto universal por correo de Utah en Truth Social el jueves, días antes de las elecciones primarias del 23 de junio.

Especuló que los estados con boletas por correo "se inclinan hacia la izquierda", en sentido político, y que "deberíamos evitar que Utah haga esto".

La vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, rebatió las afirmaciones del presidente en Threads. Señaló que el 90% de los votantes de Utah devuelven sus boletas de voto por correo a través del Servicio Postal de los EE. UU. o en un buzón oficial de votación.

"A la mayoría de los habitantes de Utah parece encantarles tanto el voto por correo como el partido republicano", escribió.

La Legislatura de Utah, liderada por los republicanos, ya ha decidido poner bajo la lupa el voto por correo en el periodo previo a noviembre.

A principios de este año, los legisladores comisionaron un estudio encabezado por Justin Jones, director ejecutivo del Instituto Gary Herbert de Políticas Públicas de la Universidad del Valle de Utah (UVU).

"¿Es seguro, es confiable, está cumpliendo con su función?", comentó Jones sobre el objetivo del estudio en el programa Local News Hour de KPCW el 19 de junio.

El equipo de Jones comparará a Utah con otros estados como Georgia, Tennessee, Colorado, Arizona y Washington.

También se ha reunido con funcionarios electorales de los condados en todo Utah y los ha observado contar los votos. Afirmó que esto le da cada vez más confianza en el proceso.

Esta no es la primera vez que el Instituto Herbert analiza la seguridad electoral, y Jones apuntó que "siempre hay margen de mejora".

"A fin de cuentas, no existe un sistema perfecto para esto, pero Utah tiene un sistema realmente bueno", destacó Jones. "Estamos muy seguros de que el proceso y los procedimientos, cuando se siguen, garantizan que Utah tenga un proceso electoral seguro y sólido".

Henderson mencionó que Utah, un estado mayoritariamente rural, pasó de tener una de las tasas de participación electoral más bajas del país a una de las más altas tras implementar el voto por correo.

El equipo de Jones aún no ha publicado ningún hallazgo, pero tiene la obligación de hacerlo antes de las elecciones generales de noviembre.

Será entonces cuando Utah podría enviar a un demócrata a la Cámara de Representantes de los EE. UU. por primera vez en seis años.

Utah cuenta con un nuevo mapa del distrito electoral ordenado por la corte, el cual creó un distrito con tendencia demócrata en el condado de Salt Lake.

La Legislatura de Utah habilitó el voto por correo en 2012, y para 2019 todos los condados lo habían adoptado.

Los legisladores cambiaron de rumbo en 2025 y aprobaron un proyecto de ley para eliminar gradualmente el voto universal por correo. A partir de 2029, los votantes tendrán que solicitar una boleta por correo y ya no la recibirán de forma automática.

Otro de los cambios es que, ahora, para que las boletas de votación por correo sean válidas, deben estar en un buzón oficial o llegar a la oficina del secretario local antes de las 8 p. m. del día de las elecciones.

Esto significa que, si un votante envía su boleta por correo el mismo día de las elecciones, es posible que no llegue a tiempo a la oficina del secretario para ser contabilizada.

Artículo traducido por María Camperos

