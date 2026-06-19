Las regulaciones de alquileres a corto plazo del condado de Summit se detienen en los límites de la ciudad

El condado de Summit ha redactado regulaciones adicionales para los alquileres a corto plazo, las cuales podrían incluir la prohibición de estos en ciertos vecindarios .

Si las nuevas regulaciones entran en vigor, sólo cubrirán las áreas no incorporadas. El oficial de cumplimiento de códigos, Scott Buchanan, explicó a KPCW que su oficina no tiene jurisdicción dentro de los límites de la ciudad.

Sin embargo, la nueva línea directa para alquileres a corto plazo del condado de Summit recibe llamadas con frecuencia desde la zona de Park City propiamente dicha.

Buchanan ha señalado anteriormente que el departamento de cumplimiento de códigos no quiere desincentivar las llamadas de los residentes, ya que puede ser difícil distinguir dónde empiezan y terminan los límites de la ciudad. Después de todo, la correspondencia de los habitantes en el área no incorporada de Snyderville Basin sigue indicando "Park City" en la dirección, pero en general, solo quienes se encuentran en la zona del código postal 84060 pertenecen a Park City propiamente dicha.

"Una vez que recibo [una llamada], si veo que están fuera del área, nos aseguramos de canalizarlos y hablo al respecto con nuestros homólogos en Park City", manifestó Buchanan ante los miembros del consejo a principios de junio.

El gobierno municipal de Park City cuenta con su propio formulario en línea para quejas sobre alquileres por noche .

Durante el horario laboral habitual, la oficina de cumplimiento de códigos reenvía al municipio correspondiente las llamadas que provienen de dentro de una ciudad o pueblo, incluyendo municipios del lado este como Kamas y Coalville.

De igual manera, las quejas por exceso de ruido se remiten a la Oficina del Alguacil del Condado de Summit en caso de que sea necesaria la intervención de los agentes.

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos