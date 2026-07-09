El Teatro Egyptian de Park City pierde $65,000 dólares en un hackeo

El Teatro Egyptian , ubicado en Main Street de Park City, recibió malas noticias recientemente.

El gerente del teatro, Randy Barton, informó que un hacker accedió a la cuenta bancaria de la organización sin fines de lucro y se llevó más de $60,000 dólares.

"Hace una semana nos notificaron que faltaban $65,000 dólares de nuestra cuenta, los cuales habían sido transferidos electrónicamente a alguien que no teníamos ni idea de quién era", comentó el 8 de julio en el programa "Local News Hour" de KPCW.

Barton señaló que el ataque fue sofisticado. Normalmente, el Egyptian recibe notificaciones de transacciones por correo electrónico, pero el estafador también hackeó ese sistema.

"Lograron entrar también al correo e implementar una configuración para que, si se recibía un email de Zions Bank, se reenviara a otra dirección de correo, por lo que no nos enteramos", explicó.

Barton detalló que el fraude por transferencia electrónica se descubrió porque los hackers se volvieron ambiciosos. Alguien llamó al banco intentando aumentar el monto de la transferencia, y fue en ese momento cuando el banco marcó la transacción como sospechosa.

No está claro si el seguro cubrirá la pérdida, pero Barton afirmó que, independientemente de eso, representa un gran revés. Al ser una organización sin fines de lucro, gran parte de ese dinero provenía de donantes y subvenciones. No obstante, aclaró que ninguna información de los donantes se vio comprometida.

La teniente de la policía de Park City, Danielle Snelson, informó que el departamento está investigando el fraude electrónico. Mencionó que la policía lidia regularmente con estafadores que solicitan dinero a través de transferencias bancarias, diversas aplicaciones y criptomonedas.

El mejor consejo de Snelson para evitar estafas y hackers es tomarse las cosas con calma.

"Muchas veces los estafadores te presionan para que actúes rápido", señaló. "Te dirán que te cerrarán las cuentas o te cortarán el teléfono si no haces esto en los próximos 30 minutos".

Snelson advirtió que los correos electrónicos de estafa se están volviendo cada vez más comunes. Si se solicita un pago por correo electrónico, recomendó que la gente se dirija directamente a la fuente oficial para asegurarse de que sea real.

Lo mismo aplica para quienes llaman afirmando ser del banco: lo ideal es colgar y llamar a un número bancario de confianza en su lugar.

Snelson también alertó sobre el peligro de hacer clic en enlaces dentro de correos electrónicos y mensajes de texto.

"Si haces clic en ese enlace, podrían llegar a acceder directamente a tu teléfono, lo que les permitiría entrar a tus cuentas y cosas por el estilo", advirtió.

Por último, Snelson sugirió revisar las cuentas financieras de forma regular para detectar posibles fraudes a tiempo, y concluyó que actuar con rapidez es la mejor oportunidad para detener el robo y prevenir daños mayores.

Artículo traducido por María Camperos.

