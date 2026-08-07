El humo en Wasatch Back podría afectar a grupos sensibles según advierten autoridades de salud

El viento está arrastrando el humo de los incendios de Utah y estados vecinos hacia Wasatch Back, por lo que las autoridades locales de salud recuerdan a los residentes consultar la calidad del aire.

El Departamento de Salud del Condado de Summit señala que podría haber un riesgo para algunas personas tras una exposición prolongada al aire libre, especialmente aquellas que son sensibles a la contaminación atmosférica.

Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas sensibles limitar la exposición prolongada en exteriores.

Consulte las mediciones de la calidad del aire en tiempo real a continuación:

Artículo traducido por María Camperos.

