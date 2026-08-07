El Condado de Summit aprueba estrategia para alcanzar la meta de vivienda asequible

El concejal Chris Robinson señaló que los detalles del plan estratégico de la Autoridad de Vivienda del Condado de Summit se ven bien, aunque se cuestiona si el condado habla en serio sobre su implementación.

"Creo que como condado padecemos de esquizofrenia, donde fijamos metas —queremos 1,500 unidades, tenemos todas estas aspiraciones— pero luego, cuando llega el momento de llevarlas a cabo, decimos: 'Bueno, caramba, no queremos nada de eso'", afirmó Robinson durante la reunión del Concejo del Condado de Summit el 5 de agosto. "'No queremos eso. Eso va a inducir el crecimiento'".

El año pasado, el concejo fijó la meta de aprobar 1,500 unidades de vivienda asequible para finales de 2036.

Esa cifra no incluye el proyecto de la antigua Dakota Pacific —ahora Six Ridge Partners— en Kimball Junction, ni lo que se llegue a construir en la parcela Cline Dahle, propiedad del condado, en Jeremy Ranch.

Por lo tanto, el Condado de Summit no ha logrado avanzar respecto a su meta.

El plan de la autoridad de vivienda , aprobado por el concejo con una votación de 4-1 el 5 de agosto, plantea ideas para solucionar esta situación.

El documento señala que las viviendas prefabricadas, las unidades de vivienda accesorias y una nueva zonificación pueden aumentar la oferta. Asimismo, sugiere que el condado debería comprar propiedades para convertirlas en viviendas asequibles y destinar presupuesto anual para alianzas público-privadas.

Robinson advirtió a sus colegas que deben estar preparados para recibir propuestas en esa misma línea.

"No creo que sea productivo que la autoridad de vivienda o de parte de otros desarrolladores regresen a decirnos: 'Cielos, está en su plan estratégico, lo han aprobado y, sin embargo, ustedes no quieren llevarlo a cabo'", expresó Robinson.

La última vez que los concejales rezonificaron un terreno fue cuando aprobaron 12 casas adosadas en una cancha de tenis en desuso en Pinebrook en 2023.

El desarrollador propuso inicialmente 22 unidades, pero el concejo no lo aceptó. Recientemente, los miembros del concejo comunicaron a los propietarios de J unction Commons que su propuesta de vivienda resulta demasiado grande .

El concejal Canice Harte indicó que considera el plan estratégico de la autoridad de vivienda como una "caja de herramientas" más que como un compromiso firme.

"Voy a juzgar cada proyecto por sus propios méritos", sostuvo Harte. "Y ver cómo se sostiene ese proyecto en cuanto a los diversos factores que tomamos en consideración, ya sea el código, una zona, el plan del vecindario o cualquier otro elemento".

Por su parte, el concejal Roger Armstrong votó en contra de las estrategias de la autoridad de vivienda.

Reiteró sus constantes preocupaciones sobre el crecimiento descontrolado y si el Condado de Summit se verá obligado a asimilar más viviendas a precio de mercado para subsidiar el desarrollo de vivienda asequible.

"Así que, al aprobar esto, estamos diciendo: 'Sí, queremos este nivel de agresividad' —y así lo llamaré— en lo que respecta a la vivienda", puntualizó Armstrong.

Mientras tanto, las solicitudes de rezonificación continúan acumulándose alrededor de Kimball Junction.

Entre ellas se encuentran la propuesta de Cline Dahle, un futuro centro comercial en Silver Creek y posibles viviendas a lo largo de Rasmussen Road, además del proyecto de reurbanización del centro comercial tipo outlet.

El Condado de Summit apoya financieramente a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

